Retrait de Tsahal du sud de la bande de Gaza : vers la fin de la guerre ?

Tout juste six mois après le 7 octobre, l'armée israélienne a annoncé le retrait de ses troupes du sud de la bande de Gaza, notamment de Khan Younes, ville natale du chef du Hamas et bastion de l'organisation terroriste. "Ce dimanche 7 avril, la 98e division de commandos de l'armée israélienne a terminé sa mission à Khan Younes. La division a quitté la bande de Gaza afin de se préparer à de futures opérations", a indiqué Tsahal dans un communiqué.

Une information confirmée un peu plus tard par le ministre de la Défense, qui a précisé que les soldats allaient prendre un peu de repos avant les opérations prévues à Rafah, à la frontière égypto-gazaouie. Yoav Gallant a justifié le retrait des troupes de Khan Younes par le fait que le Hamas avait été "mis hors d'état de nuire" dans la région, affirmant que les réalisations militaires sur le terrain étaient "impressionnantes". Il a toutefois souligné que des opérations ponctuelles - comme celle menée à l'hôpital Al-Shifa durant plusieurs jours -, continueraient d'avoir lieu. En clair, Tsahal estime que tout ce qu'elle pouvait accomplir sur le terrain à Khan Younes a été fait, et se prépare désormais à frapper le Hamas par surprise dans certains endroits de la région, en s'appuyant sur le renseignement militaire.

Le chef d'état-major de l'armée a lui aussi confirmé que la guerre n'était pas terminée. "La guerre à Gaza continue et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. De hauts responsables du Hamas se cachent toujours et nous parviendrons à les atteindre, tôt ou tard. Nous avançons en continuant à tuer davantage de terroristes et leurs commandants, et à détruire davantage d'infrastructures terroristes. Nous ne laisserons pas de brigades du Hamas actives dans aucune partie de la bande de Gaza. Nous avons des plans et nous agirons lorsque nous le déciderons", a déclaré Herzi Halevi, qui a noté que les objectifs de la guerre - retour des otages, élimination du Hamas et retour des Israéliens déplacés dans leurs foyers - "n'avaient pas encore été atteints".

IDF Spokesperson

L'autre objectif du retrait de Tsahal est de permettre le retour progressif à Khan Younes des centaines de milliers d'habitants évacués et postés actuellement à Rafah. Ce faisant, l'armée prépare le terrain pour une opération dans la ville frontalière qui vise à éliminer les quatre derniers bataillons du Hamas, et à détruire les tunnels de contrebande d'armes construits sous l'axe de Philadelphie, entre Gaza et l'Egypte.

En dépit des dénégations de l'establishment militaire, et si l'on exclut une prochaine offensive à Rafah, tous les spécialistes s'accordent à dire que la guerre dans son format d'après 7 octobre est bien terminée, et que les combats se résumeront désormais à des opérations ponctuelles ciblées.