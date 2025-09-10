"Réveil du lion" : un rapport sévère dénonce des lacunes dans la prise en charge de la population civile

Articles recommandés -

Un rapport spécial du Bureau du Contrôleur de l'Etat publié ce mercredi dresse un constat sévère sur la manière dont les citoyens israéliens ont été pris en charge lors de l’opération "Eveil du lion". En un mois, près de 700 plaintes ont été déposées, dont seulement la moitié ont trouvé une solution.

Le Contrôleur de l’État, Matanyahou Engelman, a souligné que la principale lacune réside dans l’absence d’une entité intégrée capable de coordonner l’action des autorités en faveur des citoyens touchés par l’état d’urgence. Selon lui, il appartient désormais au Premier ministre et aux ministres de combler ce vide.

Les plaintes enregistrées concernaient principalement la gestion par le Comandement du front intérieur et l’accès aux abris, les indemnisations par le fonds de la taxe foncière, la qualité du service public ou encore la gestion des évacuations. Pour rappel, les villes les plus touchées ont été Bat Yam, Bnei Brak, Petah Tikva et Beer Sheva.

Le rapport illustre ces dysfonctionnements par une série de cas concrets. À Bnei Brak, une cinquantaine de familles nombreuses ont été expulsées d’un hôtel en plein jeûne du 17 Tamouz, sans solution immédiate de relogement. À Tel-Aviv, des résidents âgés d’une maison de retraite ont été déplacés à trois reprises avant de trouver un hébergement adapté. À Ramat Gan, des parents endeuillés ont dû attendre une autorisation officielle pour prolonger leur séjour à l’hôtel. Une femme enceinte de Petah Tikva, contrainte de louer un appartement vide de meubles, n’a obtenu une semaine supplémentaire en hôtel qu’après l’intervention de la commission.

Les indemnisations ont elles aussi suscité frustrations et incompréhensions. Au 10 août, plus de 52 000 demandes avaient été déposées auprès de l’administration fiscale, dont 41 000 pour des bâtiments endommagés et près de 6 000 pour des biens meubles. Mais les délais d’attente, parfois supérieurs à deux mois, et les estimations jugées trop basses ont alimenté la colère des sinistrés.

Le Médiateur pointe également de graves lacunes dans l’accès aux abris : certains avaient été transformés en entrepôts, d’autres refusaient l’entrée à des familles immigrées, tandis que certains logements sociaux n’avaient pas été sécurisés. Ces problèmes, déjà identifiés lors de précédentes inspections, demeurent irrésolus.

Dans ses conclusions, Matanyahu Engelman estime qu’il aurait été judicieux de préparer en amont les aspects civils de l’opération afin d’en atténuer l’impact sur les citoyens. Si la moitié des problèmes signalés ont pu être résolus, les témoignages recueillis montrent un système incapable d’accompagner efficacement la population en temps de guerre. Faute de réforme, prévient-il, les prochaines opérations risquent de laisser à nouveau les citoyens livrés à eux-mêmes.