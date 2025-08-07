Révélation des détails de la proposition américaine pour un accord Israël-Liban

Articles recommandés -

Les médias libanais ont dévoilé mercredi soir les détails de la proposition de l'émissaire américain spécial pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack, visant à "prolonger et stabiliser le cessez-le-feu entre le Liban et Israël". Ce plan, qui prévoit le désarmement complet du Hezbollah d'ici fin 2025, sera soumis au vote du gouvernement libanais jeudi.

Objectifs ambitieux

La proposition vise à restaurer la souveraineté complète du gouvernement libanais sur l'ensemble de son territoire, avec l'autorité exclusive en matière de guerre et de paix. Elle exige "l'évacuation progressive de toute présence armée des entités non-gouvernementales, y compris le Hezbollah, sur l'ensemble du territoire libanais".

Le plan prévoit également le retrait israélien de cinq positions stratégiques où stationnent actuellement les forces de Tsahal, qui seraient remplacées par l'armée libanaise et les forces de sécurité intérieure. Un mécanisme de négociations indirectes traiterait des questions de prisonniers et du tracé définitif de la frontière internationale.

Calendrier en quatre étapes

Phase 1 (15 jours) : Accord gouvernemental sur les objectifs, incluant le désarmement total du Hezbollah d'ici le 31 décembre 2025, avec arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes. Un comité de supervision se réunirait bi-mensuellement pour superviser l'échange d'informations entre Tsahal et l'armée libanaise.

Phase 2 (60 jours) : Début du plan de collecte des armes avec déploiement de l'armée libanaise sur tout le territoire. Israël amorcerait son retrait de trois positions, permettant le retour des civils dans leurs villages.

Phase 3 (90 jours) : Vérification de l'absence de présence armée du Hezbollah au sud du Litani, démantèlement des installations de production d'armes non autorisées. Retrait israélien des deux dernières positions.

Phase 4 (120 jours) : Désarmement complet des armes lourdes restantes - missiles, lanceurs, drones, tunnels et dépôts de roquettes du Hezbollah sur l'ensemble du Liban.

Soutien international

Un sommet économique réunirait les États-Unis, la France, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres nations pour soutenir la reconstruction économique libanaise. L'aide internationale renforcerait également les capacités sécuritaires libanaises, particulièrement l'armée, avec "les moyens militaires appropriés" pour garantir l'application de l'accord.

Cette proposition marque une approche graduée mais ferme pour démanteler l'influence militaire du Hezbollah tout en restaurant l'autorité étatique libanaise.