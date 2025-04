Révélation i24NEWS : Israël a réussi à reporter de six mois la procédure à la Cour internationale de Justice

Suite à une série d'objections d'Israël concernant des violations de règlements dans la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye a annoncé mercredi le report de la procédure d'au moins six mois.

Par conséquent, Israël devra répondre aux accusations de l'Afrique du Sud avant le 12 janvier 2026 au lieu de juillet 2025. L'Afrique du Sud aurait dû soumettre ses preuves au plus tard en octobre 2024, mais en raison des allégations d'Israël concernant des violations des règlements et des procédures, l'Afrique du Sud ne les soumettra que jeudi.

Patrick Post/AP

Deux diplomates occidentaux ont déclaré à i24NEWS que l'Afrique du Sud avait tenté de soumettre des preuves "ex parte", c'est-à-dire des preuves d'un génocide commis par l'État d'Israël sans permettre à Israël d'avoir accès à ces preuves. La Cour a statué qu'il n'était pas possible de cacher l'identité des témoins ou les preuves à l'État défendeur.

Il convient de préciser qu'il s'agit d'une plainte devant la Cour internationale de Justice (CIJ) et non devant la Cour pénale internationale (CPI), où l'on attend la décision concernant l'appel d'Israël relatif à l'émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant.