Révélations du chef d'état-major : les capacités secrètes de Tsahal à des milliers de kilomètres de ses frontières

Articles recommandés -

Le général Eyal Zamir, chef d'état-major de l'armée israélienne, a levé mercredi soir un coin du voile sur les opérations les plus secrètes de Tsahal. Dans une déclaration exceptionnelle, il a révélé que des forces de commandos avaient opéré "en profondeur sur le territoire ennemi", sans préciser s'il faisait référence à l'Iran ou à d'autres pays de la région.

Cette révélation met en lumière les capacités étendues d'Israël en matière d'opérations spéciales. Les forces de commandos israéliennes peuvent en effet intervenir à des milliers de kilomètres de leurs bases, menant des missions de renseignement, de combat anti-terroriste ou de désignation d'objectifs pour l'aviation. Parfois, ces unités sont même déployées en territoire hostile pour d'éventuelles opérations de sauvetage de pilotes.

La plupart de ces opérations demeurent classifiées, mais Tsahal avait exceptionnellement dévoilé en septembre dernier une mission spectaculaire de l'unité Shaldag, le commando de l'armée de l'air. Cette force d'élite avait alors mené un raid contre une usine de missiles iranienne en Syrie, dans la ville de Misyaf. L'opération, menée de nuit, avait vu les commandos éliminer les gardes, collecter du renseignement et détruire l'une des installations les plus stratégiques de production de roquettes et missiles de la région.

Concernant l'opération "Réveil du Lion" contre l'Iran, le général Zamir a été plus explicite : "Nous avons atteint un contrôle total de l'espace aérien iranien et de tous les endroits où nous avons choisi d'opérer." Il a précisé que cette réussite était due à "une coordination et une ruse mises en œuvre par les forces aériennes et les commandos terrestres, qui ont opéré secrètement en profondeur sur le territoire ennemi".

Les détails de cette opération révèlent une planification d'une sophistication remarquable. Selon les informations divulguées, des équipes du Mossad avaient préalablement établi des bases à l'intérieur de l'Iran, stockant missiles de précision et drones kamikaze. Ces systèmes d'attaque de haute précision visaient à neutraliser les défenses antiaériennes iraniennes avant la frappe principale.

Des sources sécuritaires israéliennes ont confirmé qu'une série d'opérations secrètes avaient été menées pour affaiblir l'arsenal stratégique iranien, impliquant trois systèmes opérationnels distincts et complexes du Mossad fonctionnant simultanément.

Ces révélations illustrent la capacité d'Israël à projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières, confirmant que la guerre moderne ne connaît plus de limites géographiques traditionnelles.