Révélations sur les combats chez Rachel Edery le 7 octobre : "Les terroristes n’avaient aucune intention de se rendre"

Le rapport d’enquête de l’unité d’élite Yamam (unité anti-terroriste de la police israélienne), publié ce lundi matin, dévoile les circonstances du combat qui s’est déroulé le 7 octobre dans la maison de Rachel et David Edery, à Ofakim, lors de l’attaque massive du Hamas.

Selon l'enquête, les forces du Yamam sont arrivées sur les lieux environ cinq heures après que le couple a été pris en otage. À ce moment-là, les combattants de l’unité étaient déjà déployés dans plusieurs zones d’affrontement à travers le sud d’Israël, ce qui a conduit à l’envoi d’un petit détachement — bien en-deçà des effectifs nécessaires pour un événement d’une telle ampleur.

Le commandant adjoint du Yamam, l’inspecteur-chef L., a reconnu que l’unité n’avait pas pleinement mesuré la puissance et l’ampleur de l’attaque. Le premier contact a eu lieu vers 12h30. Les forces n’étaient pas conscientes du nombre exact de terroristes présents dans la maison, ni de leur arsenal, qualifié d’exceptionnel.

Alors que les forces tentaient une négociation, il est apparu que les assaillants, lourdement armés et retranchés, n’avaient aucunement l’intention de se rendre. Ils avaient transformé la maison en véritable forteresse, piégée avec des missiles et des explosifs, et faisaient partie d’une opération plus large de prise d’otages.

Durant près de 14 heures, les forces ont mené des dizaines de manœuvres tactiques et de leurres. Lorsque les conditions ont permis l’assaut, l’ordre d’attaque a été donné. Après deux minutes de combat intense, Rachel et David Edery ont été libérés.

Trois combattants ont été blessés, dont un grièvement. Parmi les premiers à entrer figurait Yitav Lev Halevy, soldat exemplaire, tombé sept mois plus tard lors d’une opération antiterroriste en Judée-Samarie.

L. conclut que, malgré l’objectif initial d’une résolution par la négociation, les circonstances ont imposé une intervention militaire : "Le taux de réussite d’un sauvetage dans ces conditions est très faible. Nous savions que nous ne sortirions pas indemnes, mais nous avons fait ce qui devait être fait."