Riposte iranienne : 35 missiles tirés sur Israël, 86 blessés dont 3 enfants

L’Iran a lancé dimanche matin au moins 35 missiles en direction d’Israël, dans ce qui constitue sa plus vaste attaque depuis le début de l’escalade régionale. Deux salves distinctes ont été enregistrées : la première peu après 7h00, la seconde un peu plus tard, visant principalement le nord et le centre du pays. Les sirènes d’alerte ont retenti dans la vallée du Jourdain, la région de Gush Dan, à Jérusalem et dans le Sharon. Dix sites d’impact ont été confirmés. Selon les autorités israéliennes, la majorité des projectiles ont été interceptés, mais plusieurs frappes ont causé des dégâts considérables. À Tel Aviv, deux immeubles ont été entièrement détruits, seuls les abris anti-missiles ayant résisté. À Ness Ziona, un missile a touché de plein fouet un quartier résidentiel, provoquant une destruction massive. À Haïfa, une explosion s’est produite sans qu’aucune alerte ne soit déclenchée, ce qui a soulevé des interrogations.

Le porte-parole de Tsahal a confirmé qu’aucune alerte n’avait retenti à Haïfa, bien qu’un impact ait été détecté dans la zone. Une enquête préliminaire est en cours pour déterminer s’il s’agit d’un échec d’interception, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement du système d’alerte, une directive ayant été transmise à l’avance à la population. Le commandement du front intérieur a salué la conduite exemplaire des civils, affirmant que leur discipline face aux consignes de sécurité avait permis d’éviter un bilan plus lourd. Selon un secouriste présent sur les lieux à Tel Aviv, “le respect des consignes a clairement permis d’éviter le pire”.

Le Magen David Adom a recensé au moins 86 blessés, dont trois enfants. À Be’er Ya’akov, un homme a été blessé modérément par des éclats alors qu’il circulait sur la route 431. À Tel Aviv, 13 personnes ont été légèrement blessées. Ness Ziona a enregistré six blessés légers, et Haïfa trois autres. Deux personnes souffrant de crises d’angoisse ont également été prises en charge. L’hôpital Ichilov à Tel Aviv a précisé avoir accueilli 21 blessés, dont une femme dans un état modéré et deux enfants légèrement atteints.Les Gardiens de la révolution iranienne ont revendiqué l’attaque, précisant qu’ils avaient utilisé des missiles à carburant liquide et solide dotés de têtes puissantes, ainsi que des tactiques inédites visant à contourner le système de défense israélien. Ils affirment avoir visé un aéroport, un centre de recherche biologique et plusieurs sites de commandement militaire. Un média affilié au régime iranien a averti que les bases américaines dans la région seraient “réduites en cendres” si les attaques contre l’Iran se poursuivaient.