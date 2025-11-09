Rom Braslavski sur la place des otages : "C'était mon rêve d'être un jour ici"

Pour la première fois depuis leur libération samedi, les anciens otages Rom Braslavski et Nimrod Cohen se sont exprimés publiquement sur la place des Otages à Tel Aviv, aux côtés de familles dont les proches décédés n'ont toujours pas été rapatriés.

"Je n'arrive pas à croire que je sois à l'endroit même que j'ai vu à la télévision, à Gaza. J'ai toujours rêvé d'y aller, et maintenant j'y suis", a déclaré Braslavski, visiblement ému. Le jeune homme de 21 ans, de nationalité germano-israélienne, travaillait comme agent de sécurité lorsque le Hamas a attaqué Israël. Il avait tenté de combattre les terroristes à mains nues, armé de simples pierres.

Remerciant l'armée israélienne et "tous les soldats qui sont entrés à Gaza en sachant qu'ils risquaient de mourir", Rom Braslavski a également évoqué les otages décédés, citant notamment Hadar Goldin et Ron Arad. "C'est le moment de secourir tous ceux qui restent à Gaza", a-t-il martelé, soulignant que "si mon père a eu la chance de me revoir sur mes deux pieds, certaines familles recevront un cercueil".

Nimrod Cohen, enlevé à 19 ans le 7 octobre alors qu'il servait dans le corps blindé de Tsahal, a raconté comment ses geôliers le narguaient dans les tunnels, affirmant que personne ne se battrait pour les otages. "Le jour de notre retour, dès que j'ai franchi la frontière israélienne, j'ai compris que tout cela n'était que mensonges", a-t-il témoigné.

Capturé avec trois camarades – Omer Neutra, Oz Daniel et Shaked Dahan, tous trois assassinés par le Hamas – après avoir été extrait d'un char en flammes près du kibboutz Nirim, Nimrod Cohen a remercié le président américain Donald Trump et l'a exhorté à poursuivre ses efforts jusqu'au retour des cinq derniers otages.

La sœur de Ran Gvili, otage tombé au combat, a rappelé l'héroïsme de son frère, qui avait sauvé 50 participants du festival Nova aux côtés du général de division Guy Madar. "Dans quel monde suis-je censée envier les familles qui enterrent leurs proches ?", a-t-elle lancé, exprimant sa crainte d'une issue tragique. "Même une mauvaise fin est une fin, et c'est un chapitre qui doit être clos."

Elad Or, frère de Dror Or dont la dépouille n'a pas été rapatriée, a évoqué l'anniversaire manqué de Yonat, l'épouse de son frère, assassinée par le Hamas au kibboutz Be'eri. Leurs deux enfants, Noa et Alma, ainsi que leur neveu Liam, ont été libérés en novembre. "Le moment est venu. Il n'y aura pas d'autre occasion", a-t-il insisté.