"S’il vous plaît, ramenez-les à la maison", demande l'ex-otage Keith Siegel à Donald Trump

L'ex-otage israélo-américain, Keith Siegel, libéré il y a environ deux semaines après 484 jours de captivité aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, a adressé un message vidéo à Donald Trump, l'implorant de tout faire pour libérer les otages encore retenus par les terroristes.

"Je m'appelle Keith Siegel et je suis un citoyen américain de 65 ans. J'adore la musique country et j'adore manger des pancakes le samedi matin", commence-t-il. "Mais c'était dans ma vie d'avant. Depuis le 1er février, je suis un otage libéré du Hamas. Je survis. J’ai été détenu pendant 484 jours dans des conditions inimaginables, et chaque jour me semblait être le dernier", a-t-il poursuivi.

"Président Trump, vous êtes la raison pour laquelle je suis à la maison, en vie. Grâce à vous, j’ai retrouvé ma femme bien-aimée, mes quatre enfants et mes cinq petits-enfants. Merci pour votre combat continu contre le terrorisme et pour votre leadership courageux qui m’a permis, ainsi qu’à d’autres, de revenir dans nos foyers, auprès de nos familles, dans la sécurité et la paix".

Keith Siegel a ensuite décrit les conditions difficiles dans lesquelles il était détenu, expliquant qu'il vivait "dans la peur constante, peur pour ma vie et ma sécurité personnelle. J’étais affamé et je souffrais physiquement et mentalement. À mesure que la guerre s’intensifiait, les terroristes qui me détenaient me traitaient encore plus cruellement. Ils m’ont donné des coups de pied, m’ont craché dessus et m’ont laissé sans eau, sans lumière et sans air".

"Monsieur le Président, votre leadership, votre pouvoir et votre autorité sont nécessaires pour faire respecter le cessez-le-feu et mettre un terme aux dangers quotidiens inutiles qui pèsent sur la vie des otages et des civils innocents. Votre leadership et votre force garantiront que l’accord sera respecté par toutes les parties. C'est ce qui permettra aux 76 personnes kidnappées de rentrer chez elles auprès de leurs familles".

"Je crois en votre force et en votre leadership, Monsieur le Président. Même les otages sans défense, retenus dans les tunnels froids et sombres de Gaza, croient en vous. S’il vous plaît, ramenez-les à la maison", a-t-il conclu.