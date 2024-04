Israël: l'Iran pourrait être à l'origine de l'envoi de la couronne de fleurs à la famille de l'otage Liri Albag

Une couronne de fleurs de funérailles a été livrée le week-end dernier en Israël chez les Albag, parents de la jeune Liri, otage du Hamas. Une note était attachée à la couronne, sur laquelle on pouvait lire : "Que sa mémoire soit une bénédiction, nous savons tous que le pays est plus important." Si la mention de l'"importance du pays" par rapport à la vie des otages est explicitement une référence aux propos de Betsalel Smotrich le 20 février dernier, de premières investigations du Shin Bet révèlent que l'Iran pourrait être à l'origine de l'envoi.

Bring them home

Liri, âgée de 19 ans, a été enlevée sur sa base militaire de Nahal Oz le 7 octobre, où elle servait comme observatrice. Selon certaines informations et notamment le témoignage d'otages libérées fin novembre, elle serait vivante et pourrait être utilisée comme esclave à Gaza et passer de maison en maison, pour s'occuper entre autres du ménage et de la cuisine.

"Le comité des familles des personnes enlevées condamne fermement ce comportement violent envers la famille Albag et, avec la coopération des forces de l'ordre, une enquête sera ouverte. Nous continuerons de lutter jusqu'au retour de Liri, et tous les autres personnes enlevées, chez elles", a publié dans un communiqué le Comité des familles d'otages.