Sahar Baruch, l'otage tué lors d'une opération de sauvetage : Tsahal révèle de nouveaux détails

L'armée israélienne a levé le voile jeudi soir sur un secret militaire gardé pendant près de deux ans. Sahar Baruch, otage enlevé le 7 octobre 2023 au kibboutz Be'eri, a été tué lors d'une opération de sauvetage manquée menée par l'unité d'élite Sayeret Matkal au cœur du camp de de Nusseirat, dans la bande de Gaza.

L'opération s'est déroulée le 8 décembre 2023, soit 62 jours après l'enlèvement de Sahar. À cette date, l'armée israélienne n'avait pas encore mené de manœuvres terrestres dans cette zone du centre de Gaza.

Les combattants de Sayeret Matkal ont réussi à pénétrer dans le bâtiment où Baruch était détenu. Mais l'opération a tourné court. Lors d'un échange de tirs, Sahar a été tué. Les forces israéliennes ont dû se retirer sans pouvoir récupérer son corps.

Le lendemain de l'opération, le Hamas a publié un communiqué annonçant la mort de Baruch. Israël a été contraint de confirmer l'information et d'annoncer officiellement son décès. Mais les détails de l'opération sont restés secrets jusqu'à ce jeudi, lors du rapatriement de sa dépouille pour ses funérailles.

Aujourd'hui encore, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Tsahal ignore les causes exactes du décès de Baruch et ne peut exclure la possibilité qu'il ait été tué accidentellement par des tirs israéliens. L'armée attend les résultats de l'examen médico-légal pour établir les circonstances précises de sa mort.

La dépouille de Sahar Baruch a été identifiée jeudi soir, en même temps que celle d'Amiram Cooper, un autre otage décédé en captivité. Cette identification a permis à l'armée de révéler les circonstances de sa mort, jusqu'alors classées secret défense.