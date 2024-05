Seconde audience à La Haye, Israël présente ses arguments en faveur des opérations militaires à Rafah

La seconde audience de la Cour internationale de justice sur les opérations militaires à Rafah s'est clôturée ce vendredi à La Haye et la décision de la Cour, cette fois contraignante, sur l'opération à Rafah, pourrait tomber d'ici quelques jours. Après l'Afrique du Sud, la veille, qui a présenté ses arguments en faveur de la cessation immédiate des combats dans la ville du sud de Gaza, c'était au tour d'Israël de présenter les siens en faveur de la poursuite des manœuvres. Israël a demandé à la Cour mondiale de rejeter la demande de l'Afrique du Sud au motif que ses arguments sont "erronés", et proviennent des "informations du Hamas".

"Je veux évoquer les faits que l'Afrique du Sud n'a pas présentés. Israël est engagé dans une guerre qu'il n'a pas voulu et qu'il n'a pas déclenchée. Israël est attaqué et se doit de se défendre ainsi que ses citoyens", a tout d'abord rappelé Gilad Noam, chef de l'équipe de juristes israélienne à l'audience. "La guerre a commencé le 7 octobre avec des milliers de civils brutalement massacrés, violés et mutilés, ainsi que le kidnapping de 250 hommes, femmes et enfants à Gaza. Plus de 10 000 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël dans le but de tuer autant d'Israéliens que possible. Le danger sécuritaire dans le sud et les dégâts d'une ampleur sans précédent causés aux habitations de la région ont contraint 60 000 habitants du sud à être déplacés", a-t-il ajouté.

"L'Afrique du Sud prétend que si Rafah tombe, Gaza tombera, mais la réalité est tout le contraire. Si le Hamas tombe, les habitants de Gaza seront libérés du régime meurtrier du Hamas. Arrêter les combats maintenant serait inacceptable. Ce serait dire aux habitants du sud d'Israël et aux otages qu'ils ne méritent pas de rentrer chez eux", a-t-il poursuivi avant d'affirmer : "Qualifier un acte de génocide n'en fait pas un génocide. Ce n'est pas parce qu'on répète un mensonge qu'il devient vrai."

Israël n'a été prévenu de la tenue de cette audience que deux jours auparavant. Sa demande de report à la semaine prochaine a été rejetée par la CIJ.