Selon Tsahal, les dépôts de carburant frappés à Téhéran servaient directement les Gardiens de la révolution

Des responsables israéliens ont affirmé dimanche que les dépôts de carburant et infrastructures pétrolières visés la veille à Téhéran étaient utilisés directement par les forces armées iraniennes, en particulier par les Gardiens de la révolution. Selon ces sources, les installations attaquées jouaient un rôle clé dans l’approvisionnement énergétique de l’appareil militaire du régime.

D’après ces responsables, l’armée iranienne dépend largement du carburant raffiné dans les installations pétrolières du pays pour ses activités militaires. Les infrastructures ciblées serviraient notamment à soutenir la production, la recherche et le développement d’armements, ainsi que le fonctionnement de bases et de centres de commandement militaires.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a indiqué avoir frappé des installations de raffinage et des dépôts de carburant à Téhéran dans le but de perturber les capacités militaires iraniennes et d’entraver le développement de nouveaux systèmes d’armes. Selon Tsahal, le carburant stocké dans ces installations est officiellement destiné à l’approvisionnement des forces armées iraniennes.

L’armée israélienne affirme avoir mené une frappe ciblée et précise, visant uniquement des composantes liées à l’effort militaire, tout en cherchant à limiter les risques pour les civils.

Les responsables israéliens soulignent que les Gardiens de la révolution, qui constituent une composante majeure des forces armées iraniennes, représentent à ce titre une cible militaire légitime dans le cadre du conflit actuel. Selon eux, leurs infrastructures et leurs ressources logistiques font partie intégrante de l’appareil militaire du régime.

Ces frappes s’inscrivent dans le cadre de l’opération militaire israélienne baptisée "Rugissement du lion", au cours de laquelle Israël dit cibler des installations et infrastructures militaires liées au régime iranien.

Les autorités israéliennes insistent également sur le fait que leurs opérations visent le régime iranien et ses capacités militaires, et non la population iranienne. Elles affirment poursuivre leurs actions afin de réduire la menace militaire posée par l’Iran et de contribuer à la stabilité régionale.

L’armée israélienne avait déjà confirmé samedi avoir mené des frappes contre plusieurs dépôts de carburant utilisés par les forces armées iraniennes. Selon Tsahal, ces installations servent régulièrement à alimenter des infrastructures militaires et à distribuer du carburant aux différents organismes militaires du pays.