Sept soldats israéliens blessés dont trois grièvement lors d'une opération antiterroriste dans le sud de la Syrie

De violents affrontements ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud de la Syrie, lorsque une unité de Tsahal opérant dans le secteur de Beit Jinn s’est retrouvée prise sous le feu d’habitants armés, selon des sources locales et militaires. Au moins un Syrien a été tué et plusieurs autres blessés au cours de ces échanges, qui ont débuté vers 3h15 (heure locale) et se sont poursuivis sans interruption pendant de longues minutes.

Beit Jinn, localité située à une dizaine de kilomètres de la frontière israélienne et 40 kilomètres au sud-ouest de Damas, est devenue ces derniers mois un foyer récurrent d’activités liées à des groupes terroristes opérant contre Israël. Selon les premiers témoignages syriens, les tirs ont commencé après que des soldats israéliens ont tenté d’interpeller un habitant. L’intervention aurait rapidement dégénéré, entraînant des échanges nourris d’armes légères puis des tirs d’artillerie israéliens. Des sources locales ont également affirmé qu’un hélicoptère israélien aurait frappé les abords du village, faisant au moins deux morts supplémentaires et plusieurs blessés.

L’armée israélienne a confirmé avoir mené une opération au cœur du village dans le cadre d’un raid ciblé contre des membres de l’organisation djama'a al-Islamiyya, soupçonnés de préparer des attaques contre des civils israéliens. Selon Tsahal, un contingent de réservistes de la brigade parachutiste 55, placé sous le commandement de la division 210, a pénétré dans une habitation afin d’arrêter deux suspects. Alors que les soldats ressortaient avec les interpellés, ils ont essuyé un tir nourri à très courte distance.

Le bilan côté israélien est lourd : sept soldats ont été blessés, dont trois grièvement. L’armée a précisé que des moyens aériens avaient été mobilisés pour soutenir les troupes au sol, mais que l’aviation n’avait pu intervenir en raison de la proximité des soldats. Malgré les pertes, l’opération a été qualifiée de réussite : les deux suspects ont été transférés en Israël pour interrogatoire et plusieurs terroristes ont été éliminés.

Cet incident intervient moins de 24 heures après un épisode inhabituel au cours duquel plusieurs Israéliens ont franchi illégalement la frontière syrienne dans le Golan et le secteur du mont Hermon. Tous ont été arrêtés ou rapatriés, Tsahal dénonçant une action "grave et criminelle" mettant en danger civils et soldats.