"Seule la pression militaire ramènera mon fils", affirme la mère de Ran Gvili

Talik Gvili, mère de Ran Gvili, policier tué lors des attaques terroristes du 7 octobre et dont le corps est toujours retenu à Gaza par les terroristes du Hamas, redoute que le temps qui passe n’installe une forme d’acceptation du statu quo, au détriment de son fils.

Intervenant lors de la conférence "Gaza - The Day After" (Gaza - Le lendemain), elle a lancé un appel direct aux dirigeants israéliens : "Il n’y a pas de ‘lendemain’ tant que Ran n’est pas revenu. Nous voulons continuer à vivre, mais cela commence par son retour. Rien ne pourra reprendre normalement, aucun passage ne rouvrira, aucune reconstruction ne commencera tant qu’il ne sera pas ramené chez nous."

Sa principale inquiétude concerne l’affaiblissement du consensus public autour des otages et des disparus. Pour maintenir la pression internationale, elle a notamment rencontré le président américain Donald Trump, auquel elle dit avoir obtenu une promesse personnelle : "Il nous a regardés dans les yeux et a dit : ‘Votre enfant reviendra’. Pour moi, c’est un engagement."

Elle rejette catégoriquement les affirmations selon lesquelles le Hamas ignorerait où se trouve le corps de son fils. "Le Hamas ment. C’est une organisation terroriste hautement organisée. Ran était un soldat en uniforme tombé au combat. Ils savent exactement où il est et l’utilisent comme moyen de pression", accuse-t-elle.

Membre du Forum Tikva, qui défend la poursuite d’une pression militaire soutenue pour obtenir le retour des otages, elle assume cette position malgré les critiques. "Je respecte ceux qui pensent autrement, mais ma famille a toujours cru que la pression militaire était la voie juste."

Pour elle, continuer à se battre pour le retour de son fils est devenu une nécessité vitale : "Ne rien faire serait insupportable. Agir est ce qui me permet de tenir. Je le dois à mon enfant."