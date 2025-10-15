Seuls huit corps d'otages restitués à ce jour : Israël dénonce une violation de l'accord par le Hamas

Israël dénonce la violation de l'accord par le Hamas, alors que seuls huit corps d'otages sur 28 ont été pour l'heure restitués. Selon les termes de la première phase du plan Trump acceptée par les parties, l'organisation terroriste était engagée à libérer tous les otages - vivants et morts - dans les 72 heures après la conclusion de l'accord.

En représailles, Israël a fait savoir que le point de passage de Rafah par lequel transite une partie de l'aide humanitaire serait fermé. Pour l'heure, il semble que cette mesure ne soit pas effective en raison du caractère stratégique de la zone pour le transfert des corps d'otages en territoire israélien.

Selon le journal libanais "Al-Akhbar", des médiateurs égyptiens, qataris et turcs ont eu des discussions avec leurs homologues américains au cours des dernières 24 heures. Ces échanges ont permis de souligner "les conditions complexes sur le terrain" qui compliquent le processus de remise des dépouilles.

Les médiateurs ont fait savoir que "certains corps se trouvent dans des endroits difficiles d'accès et nécessitent beaucoup de temps et d'efforts". Ils ont également indiqué que le Hamas "accueillait favorablement toute offre d'assistance" pour faciliter ces opérations.

Des sources égyptiennes ont confirmé que des équipes égyptiennes sont actuellement déployées à l'intérieur de la bande de Gaza pour identifier les lieux où se trouvent les victimes et aider à leur évacuation.

Le cabinet du Premier ministre a réaffirmé la détermination d'Israël : "Les efforts pour rapatrier nos victimes se poursuivent sans relâche et ne s'arrêteront pas tant que la dernière personne n'aura pas été rapatriée."