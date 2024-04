"Si l'Iran attaque depuis son territoire, Israël ripostera et frappera en Iran", affirme lsrael Katz

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a menacé directement l'Iran en écrivant sur X et en taguant le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei : "Si l'Iran attaque depuis son territoire, Israël ripostera et frappera en Iran". Plus tôt dans la matinée, Katz avait déclaré dans une interview accordée à Kan qu'Israël "ne peut pas se permettre de subir des attaques de ce type" et qu'il était de la responsabilité du gouvernement, vis-à-vis des citoyens du pays, de projeter sa force face aux ennemis régionaux. Il a qualifié l'Iran de "tête du serpent" et affirmé qu'"il n'y a pas de Hamas sans l'Iran, pas de milices chiites syriennes et pas de Hezbollah".

Office of the Iranian Supreme Leader via AP

À la question de savoir si Israël est proche d’une rupture diplomatique et économique avec la Turquie, Israël Katz a répondu : "quand Erdogan profère des menaces, il reçoit des réponses". Le ministre Katz a ajouté qu'"il devient clair qu'Israël ne peut pas faire confiance à Erdogan car il prend position en faveur des meurtriers et méprise non seulement Israël mais aussi les intérêts des citoyens turcs". "Nous devons trouver des alternatives afin de ne pas être dépendants de la Turquie et nuirons à son économie", a-t-il ajouté.

Lorsque l’intervieweur lui a demandé si une date avait été fixée pour une offensive de Tsahal à Rafah, question clé de la guerre Israël-Hamas, Katz a affirmé être sûr qu'Israël entrera dans la ville du sud de Gaza sans vouloir s’étendre sur le sujet. "Israël est à Gaza, opère à Gaza et actionne tous les leviers". Le Premier ministre dirige les choses de la bonne manière", a-t-il conclu. Hier, le ministre de la Défense Yoav Gallant avait affirmé, lors d'une conversation privée, "ne pas avoir de date" pour l'opération à Rafah alors que le Premier ministre Netanyahou avait lundi affirmé l'inverse.