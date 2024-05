"Si le Hamas accepte l'accord, l'évacuation de Rafah cessera", déclare un responsable israélien

Des sources israéliennes impliquées dans les négociations de trêve entre Israël et le Hamas ont confirmé à Israel Hayom que l'évacuation des civils palestiniens de Rafah fait partie de l'opération militaire prévue dans le secteur. Ils ont néanmoins précisé que d’ici à ce que l'évacuation soit terminée et que l'opération militaire commence, il se passera encore un certain temps qui pourrait permettre au Hamas d’assouplir sa position afin d’accepter un accord.

Tsahal

"Les négociations ne sont pas terminées. Le Hamas ne nous a toujours pas transmis sa réponse. Si elle est positive, l'évacuation cessera", a déclaré l’une des sources au journal israélien. Israël tente toujours de parvenir à un accord afin de libérer les otages retenus depuis 213 jours dans la bande de Gaza, et l'évacuation de Rafah est considérée par certains comme une mesure de pression sur le groupe terroriste pour qu'il accepte un accord. Le chef de la CIA, William Burns, devait arriver en Israël lundi pour tenter de relancer les négociations et de retarder l'opération à Rafah.

Dimanche soir, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est adressé à la cérémonie d'ouverture de Yom HaShoah (Journée de commémoration de l'Holocauste) en déclarant "qu'aucune pression, aucune décision d'une quelconque instance internationale n'empêchera Israël de se défendre".

Amit Shavi / Pool / GPO

"En tant que Premier ministre d'Israël, le seul et unique État juif, je m'engage ici, à Jérusalem, en cette journée de commémoration de la Shoah : nous vaincrons nos ennemis génocidaires. Plus jamais, c'est maintenant !"