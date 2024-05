Accord de trêve : même si le Hamas dit "oui", tout ne sera pas réglé

Alors que l'Etat hébreu est suspendu à la réponse du Hamas et que des bruits contradictoires ne cessent de surgir, les tensions pourraient durer encore plusieurs jours, même en cas d'acceptation. Si une réponse globale positive parvient dans les prochains jours, sinon les prochaines heures, une délégation israélienne ira au Caire pour discuter des détails du texte.

Une fois les détails réglés, seulement, alors une délégation de hauts responsables israéliens, chefs du Mossad et du Shin Bet, se rendra en Egypte pour finaliser l'accord. Tous les ministres devront ensuite l'approuver et Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich ont déjà prévenu qu'ils pourraient quitter la coalition si un tel accord était conclu.

En cas de validation par le gouvernement israélien, pourrait enfin être mise en place la première phase, qui s'étalerait sur 40 jours et comprendrait :

- Une cessation temporaire des actions militaires mutuelles entre les deux parties ;

- Un retrait des forces israéliennes vers l'est et loin des zones densément peuplées ;

- Le retour des Gazaouis civils qui vivaient dans le nord de la bande chez eux ;

- Échange d’otages et de prisonniers : le Hamas libérera au moins 33 personnes parmi les femmes (civiles et militaires), enfants (moins de 19 ans), les adultes (plus de 50 ans), malades et blessés. 3 otages israéliens seront libérés le premier jour de l'accord, puis 3 autres tous les trois jours, en commençant par toutes les femmes jusqu'au 33e jour. En retour, Israël libérera le nombre convenu de prisonniers palestiniens des prisons israéliennes.

Miriam Alster/FLASH90

Les familles des otages ont, elles, fait appel au Premier ministre Benjamin Netanyahou, désigné responsable d'un blocage de l'accord, à la veille de Yom HaShoah, lui demandant "d'ignorer les pressions politiques" et d'œuvrer au retour des 132 otages. "Les familles des otages ont été surprises d'apprendre que le Premier ministre s'est positionné à deux reprises samedi contre un accord", indique un communiqué.

"Aujourd'hui, à la veille de Yom HaShoah, il est de votre devoir d'ignorer toute pression politique. C'est le moment de faire preuve de courage et de faire revenir les 132 otages détenus par les monstres terroristes du Hamas, les vivants pour la reconstruction et les assassinés pour l'enterrement. Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'histoire ne vous pardonnera pas si vous manquez l'occasion".