"Si le Hamas ne libère pas les otages, les portes de l'enfer s'ouvriront à Gaza", avertit Israël Katz

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a lancé lundi depuis Holon un avertissement sans équivoque au Hamas concernant la libération des otages. Dans une déclaration publique particulièrement ferme, il a menacé d'intensifier drastiquement les opérations militaires à Gaza si le mouvement terroriste ne libère pas les captifs.

Un ultimatum sans ambiguïté

"Je le dis d'ici de la manière la plus claire et je pense chaque mot : si le Hamas ne libère pas les otages, les portes de l'enfer s'ouvriront à Gaza", a déclaré Katz. "Au-delà de ce que nous faisons déjà avec une grande force, nous ferons encore beaucoup plus."

Le ministre a souligné que la libération des otages constitue l'objectif prioritaire, suivi de la défaite du Hamas. "Nous protégerons les otages et frapperons tout ce qui concerne le Hamas jusqu'à ce qu'il libère les otages. Nous ferons tout", a-t-il affirmé.

Une stratégie militaire repensée

Katz a détaillé la nouvelle approche tactique adoptée par Tsahal dans la bande de Gaza. Contrairement aux opérations précédentes, les forces israéliennes ne se retirent plus après avoir nettoyé une zone. "Quand les soldats de Tsahal entrent et nettoient les zones, ils ne sortent pas comme avant, ils restent et éliminent les menaces au-dessus et en-dessous du sol, pour que le Hamas n'ait nulle part où retourner pour menacer."

Cette guerre est "plus complexe que ce qui a été fait par le passé", selon le ministre, qui a précisé que toute opération dans des zones comme Khan Younès suit un protocole strict : avertissement aux résidents palestiniens, vérification de l'absence d'otages, puis intervention coordonnée par air, terre et mer si nécessaire.

Leadership et responsabilité

Le ministre de la Défense a également abordé la question du leadership en temps de guerre, affirmant que "parfois, un leadership doit prendre des décisions sur ce qu'il libère en aide et ce qu'il ne libère pas, afin de pouvoir manœuvrer et atteindre ses objectifs centraux."

"C'est cela le leadership et ce sont nos décisions, et nous sommes responsables de ces décisions - nous ne nous cachons pas derrière les bombardements ni derrière personne", a-t-il insisté, soulignant que Tsahal exécute les directives "avec bravoure".

Katz a conclu en réaffirmant les objectifs israéliens : "Notre but est de ramener les otages, de vaincre le Hamas, et avec l'aide de Dieu, nous atteindrons aussi ces objectifs."