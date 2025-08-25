Articles recommandés -

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a salué lundi la décision historique du gouvernement libanais de préparer un plan de désarmement du Hezbollah d’ici fin 2025. Selon le communiqué, cette étape marque "une opportunité cruciale" pour Beyrouth de "récupérer sa souveraineté" et de "restaurer l’autorité de ses institutions étatiques et de son armée, libres de toute influence de groupes armés non étatiques".

Israël a affirmé être disposé à "soutenir le Liban" dans la mise en œuvre de ce plan et à travailler conjointement pour "un avenir plus sûr et plus stable" pour les deux pays. Le communiqué précise qu’en cas de mise en œuvre effective du désarmement par l’armée libanaise (LAF), Israël pourrait engager "des mesures réciproques", notamment "une réduction progressive de la présence de Tsahal au Sud-Liban, en coordination avec un mécanisme de sécurité dirigé par les États-Unis".

Selon la chaîne saoudienne Al-Arabiya, une source militaire libanaise a indiqué que le plan de désarmement est "presque finalisé" et qu’il sera présenté lors du prochain conseil des ministres, prévu le 2 septembre. L’armée n’aurait pas demandé de délai supplémentaire pour finaliser ses propositions.

Cependant, le Hezbollah rejette catégoriquement cette décision et appelle à des manifestations massives mercredi pour dénoncer le projet gouvernemental. Le chef du mouvement, Naim Qassem, doit prononcer un discours télévisé lundi après-midi à 16 heures, à l’occasion de la commémoration de l’ancien secrétaire général Abbas al-Moussaoui, éliminé par Israël en 1992.

Cette annonce intervient dans un contexte régional tendu. Le Liban traverse une crise politique et économique profonde, tandis qu’Israël fait face à des menaces persistantes du Hezbollah sur sa frontière nord. Si l’armée libanaise parvient à appliquer ce plan, il pourrait marquer un tournant majeur dans l’équilibre des forces au Liban et dans la sécurité régionale.

La réaction du Hezbollah et l’évolution de la situation dans les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si ce processus de désarmement pourra réellement voir le jour ou s’il entraînera une nouvelle escalade des tensions au Liban et à la frontière israélienne.