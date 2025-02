Signe de vie des jumeaux Gali et Ziv Berman, otages du Hamas : "Nous savons qu'ils sont en danger"

La tante des jumeaux Gali et Ziv Berman, Machbit Meyer, a annoncé mardi avoir reçu des preuves de vie des deux otages détenus par le Hamas à Gaza. "D'un côté, cela nous permet de respirer, mais nous savons entre quelles mains ils se trouvent et le danger qui pèse sur leurs vies", a-t-elle déclaré sur la radio publique israélienne. Les jumeaux, originaires du kibboutz Kfar Aza, ont été enlevés du quartier des jeunes. Le matin du 7 octobre, Gali avait insisté pour se rendre chez Emily Damari, qui était seule chez elle. Cette dernière a depuis été libérée lors de la première phase des échanges, aux côtés de Romi Gonen et Doron Steinbrecher.

Selon les témoignages parvenus à la famille, les deux frères seraient détenus séparément. "Gali a toujours été très sociable et joyeux, avec un charme qui fait fondre. Il est très curieux, essaie tout et n'a peur de rien", raconte leur entourage. Quant à Ziv, "il est le premier des jumeaux - ou du moins c'est ce qu'il rappelle constamment à Gali. Il aime la belle vie, peut faire des achats pour des milliers de shekels, possède une collection de chaussures et de parfums".

En septembre dernier, leurs amis avaient organisé un événement pour marquer leur anniversaire et souligner le contraste absurde entre leurs célébrations habituellement joyeuses et cette date passée en captivité. "Nous ne pouvons pas rester à la maison ce jour-là, ni aucun autre jour d'ailleurs", avait confié leur ami Ido Globe. "Notre groupe a un planning hebdomadaire comme au travail, nous avons arrêté nos vies pour nous consacrer à Gali et Ziv."

"Dix jours avant l'enlèvement, Gali et moi étions ensemble dans le Sinaï, célébrant la liberté, la vie", témoigne Yuval Talker, une amie du groupe. "Trente heures après avoir été secourue de l'abri, j'étais encore sous le choc quand on m'a dit que Ziv et Gali ne répondaient pas. C'est là que j'ai commencé à pleurer, et nous n'avons pas arrêté depuis."