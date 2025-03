Un mort et quatre blessés dans un attentat à l'arme blanche à Haïfa, le terroriste neutralisé

Un septuagénaire a été tué et quatre autres personnes blessées dans une attaque au couteau près de la gare routière Merkazit Hamifratz de Haïfa, selon les informations des services de secours. Les médecins et les ambulanciers du Magen David Adom (MDA) ont constaté le décès d'un homme d'environ 70 ans et fournissent des soins médicaux et orientent quatre autres blessés vers l'hôpital Rambam de Haïfa. Un homme et une femme d'une trentaine d'années et un adolescent d'environ 15 ans sont grièvement blessés et une femme d'environ 70 ans est dans un état modéré.

Le terroriste, un arabe israélien, selon le porte-parole de la police qui s'est rendu sur les lieux, a réussi à poignarder pendant 6 à 7 minutes avant que quelqu'un n'intervienne. La personne qui a neutralisé le terroriste était apparemment un citoyen armé et non un membre des forces de sécurité.

Il semble que ce soit : un seul coup

Suite aux informations sur l'attaque à la gare routière de Merkazit Hamifratz à Haïfa, la police a confirmé qu'il s'agissait d'une attaque au couteau. "Les forces de police sont sur place, le terroriste a été neutralisé et éliminé. Les forces de police ont fermé les lieux et gèrent actuellement l'incident pour dissiper toute autre inquiétude", a fait savoir la police.

"A 09h53, un rapport a été reçu concernant plusieurs personnes blessées dans une attaque au couteau sur le boulevard Histadrut à la gare routière de Haïfa. Selon les premiers rapports, les médecins et les paramédicaux du MDA fournissent des soins médicaux à 5 blessés, dont un dans un état critique, 3 dans un état grave et 1 dans un état modéré. Le terroriste a été éliminé", ont quant à eux indiqué les services de secours du Magen David Adom.