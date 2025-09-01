Six heures de débats au sein du cabinet de sécurité : "un accord partiel n'est pas à l'ordre du jour"

Articles recommandés -

Le cabinet politico-sécuritaire israélien s'est réuni dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une session marathon de six heures consacrée aux plans militaires de Tsahal pour l'entrée dans la ville de Gaza. L'armée a présenté aux ministres les détails opérationnels avant qu'une demande de vote sur un accord partiel ne soit soulevée.

Netanyahou ferme la porte

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a coupé court à tout débat sur cette option, déclarant qu'un tel vote était inutile car "la question n'est pas à l'ordre du jour" et qu'il fallait "démanteler le Hamas". Bien qu'aucun vote formel n'ait eu lieu, une majorité de ministres s'est prononcée contre un accord partiel. Des ministres ont d'ailleurs confié à i24NEWS : "Nous avons l'impression que Netanyahou s'éloigne d'un accord partiel".

La réunion s'est tenue dans un lieu classifié différent de l'habituel, par crainte de représailles houthies suite à l'élimination de dirigeants yéménites lors d'une frappe israélienne à Sanaa la semaine dernière.

Familles d'otages mobilisées

Pendant les discussions, des familles d'otages ont manifesté. Avant la séance, des dizaines d'entre elles avaient adressé des messages aux ministres : "Nous exigeons de faire entendre notre voix pour que le cabinet examine immédiatement le cadre existant et l'accord pour le retour de tous et la fin de la guerre."

Le Forum des familles des otages a dénoncé le "refus de discuter des détails de l'accord actuellement sur la table de négociation", appelant les dirigeants à "s'asseoir maintenant à la table et ne pas se lever jusqu'à obtenir un accord viable".