Smotrich affirme que la libération des otages n'est pas "l'objectif le plus important" de la guerre

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a déclaré lundi que sauver les otages détenus à Gaza ne constituait pas "l'objectif le plus important" d'Israël dans sa guerre contre le Hamas, ravivant le débat national sur les priorités du conflit. Lors d'une interview accordée à la radio de l'armée, le ministre d'extrême droite a été explicite quant à ses priorités. "Nous devons dire la vérité, le retour des otages n'est pas la chose la plus importante", a-t-il déclaré. "C'est évidemment un objectif très important, mais si vous voulez détruire le Hamas pour qu'il n'y ait pas un autre 7 octobre, vous devez comprendre qu'il ne peut pas y avoir une situation où le Hamas reste à Gaza." "Nous avons promis au peuple israélien qu'à la fin de la guerre, Gaza ne serait plus une menace pour Israël", a ajouté Smotrich.

Le Forum des Familles d'Otages, groupe de défense des familles, a vivement dénoncé ces propos, affirmant que le gouvernement israélien avait "consciemment décidé d'abandonner les otages" au profit de l'effort de guerre. Environ deux douzaines d'otages vivants et les corps de plus de 30 autres seraient toujours détenus à Gaza, selon les responsables israéliens. Plus de 36 otages sont morts durant les 18 mois de guerre, certains dans des frappes aériennes israéliennes.

Le Hamas exige un cessez-le-feu permanent en échange de la libération des otages restants, tandis que les dirigeants israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, insistent pour ne pas mettre fin à la guerre avant la reddition du Hamas. S'exprimant samedi soir, Netanyahou a répondu à ses critiques en affirmant que ceux qui appellent à mettre fin à la guerre pour récupérer les otages "répètent mot pour mot la propagande du Hamas".

En janvier, Israël avait accepté un cessez-le-feu temporaire avec le Hamas, au cours duquel plus de 1 500 prisonniers palestiniens avaient été échangés contre 25 otages israéliens et les corps de huit autres. Les médiateurs espéraient alors que cette trêve initiale ouvrirait la voie à une fin complète de la guerre et à la libération des otages restants.