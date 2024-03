Accord avec le Hamas : Smotrich appelle Netanyahou à rester "ferme"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a appelé dimanche matin le Premier ministre Benjamin Netanyahou "à rester ferme face aux pressions irresponsables qui mettre en danger l’État d’Israël et nuisent aux objectifs de guerre". "La flexibilité de nos positions dans les négociations amène Sinwar à durcir encore plus ses exigences", a-t-il écrit sur X.

Marc Israel Sellem/POOL

"La seule personne responsable du fait que les otages ne rentrent pas chez eux est l'ignoble nazi Yahya Sinwar. Toutes les pressions militaires et politiques en Israël et dans le monde devraient être dirigées uniquement contre lui", a-t-il ajouté. "Tout le reste compromet les chances de leur retour et la victoire".

Ce n'est pas la première fois que Smotrich exprime une vision radicale. Lors d’une interview précédemment accordée à Kan, à la question de savoir si le retour des otages était la chose la plus importante, le ministre a répondu : "Non, ce n'est pas la chose la plus importante. Pourquoi faire un concours ? Ce qui est important maintenant est de détruire le Hamas".

AP

Le tweet de Smotrich a été publié alors que, selon N12, de plus en plus de voix au Likoud plaident pour un assouplissement de l'offre israélienne dans les négociations. Selon des sources israéliennes et américaines, Benjamin Netanyahou aurait accepté de poursuivre les discussions avec le Hamas sur la base de la proposition américaine, rejetée par l'organisation, permettant le retour de 2 000 Gazaouis dans le nord du territoire palestinien. Toutefois, Hussam Badran, haut responsable du Hamas à l'étranger, a déclaré dimanche matin à Al Jazeera que "la position du Hamas reste sans aucune possibilité de concessions sur les questions de la fin de la guerre, le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, le retour des déplacés dans leurs foyers, l’acheminement d’aide humanitaire et la restauration de la bande de Gaza". Il a ajouté que l'organisation refuserait le plan américain.