Smotrich après la diffusion de la vidéo d’Evyatar David : "Une seule réponse, la destruction totale du Hamas"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a réagi samedi soir à la diffusion par le Hamas d’une vidéo bouleversante montrant l’otage Evyatar David, émacié et manifestement en situation de grave malnutrition. Au début du jeûne de Tisha BeAv, jour de deuil juif marquant les grandes destructions de l’histoire d’Israël, Betsalel Smotrich a livré une déclaration empreinte de colère et de détermination.

"Qui ne sentirait pas son cœur se briser en voyant les images d’Evyatar David, victime de la cruauté inhumaine des nazis du Hamas ?" a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Selon lui, la diffusion de ces images ne relève en rien d’un acte humanitaire : "Le but de ces vidéos n’est pas de prouver que les otages sont en vie. C’est une opération psychologique destinée à briser les familles, à saper le moral national et à faire pression pour que nous arrêtions la guerre avant que le Hamas ne soit totalement détruit."

Smotrich a assuré que cette tentative de manipulation ne portera pas ses fruits. "Cela n’arrivera pas. Notre réponse à cette cruauté doit être la destruction totale de ce mal absolu. Nous devons rayer le Hamas de la surface de la terre et exiger la libération immédiate et sans conditions de tous les otages."

Appelant à une riposte militaire sans relâche, le ministre a conclu sa déclaration en citant un commandement biblique : "Tu effaceras le souvenir d’Amalek (ennemi héréditaire du peuple d'Israël) de dessous les cieux".

Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de vive émotion en Israël, après la publication de plusieurs vidéos d’otages israéliens détenus dans les tunnels du Hamas, notamment celle d’Evyatar David, apparu affaibli, amaigri et visiblement en souffrance, et celle de Rom Braslavski dans un état similaire. Le gouvernement israélien maintient que ces diffusions sont destinées à semer la terreur et à influer sur le cours de la guerre.