Smotrich : "Dans six mois, le Hamas aura disparu de Gaza"

Un an et demi après le début du conflit, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a exposé sa vision pour l'avenir de Gaza lors de la "Conférence des implantations" organisée par Makor Rishon à Ofra. "Dans six mois, il n'y aura plus de Hamas à Gaza", a-t-il affirmé après l'approbation par le cabinet de l'extension des opérations militaires. Interrogé sur sa conception de la victoire, Smotrich a répondu sans détour : "Gaza sera complètement en ruines, ses habitants seront concentrés au sud de l'axe Morag et commenceront à partir en grand nombre vers des pays tiers."

"Le Hamas n'existera plus à Gaza, point final. Ni comme entité militaire, ni civile, ni gouvernementale", a poursuivi le ministre. "Aucune organisation ne pourra verser des salaires ou administrer quoi que ce soit. La population sera regroupée dans une zone totalement stérile, sans présence du Hamas, où une aide humanitaire sera fournie." Selon lui, "le reste de la bande sera vide" et "d'ici quelques mois, nous pourrons déclarer victoire, sans équivoque."

Smotrich a évoqué l'importance d'un effort diplomatique pour faciliter le départ des Gazaouis : "C'est un événement qui changera la réalité et l'histoire d'Israël pour les décennies à venir. Nous devons investir bien davantage dans les efforts diplomatiques, notamment avec les États-Unis." En parallèle, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a affirmé : "Nos efforts de médiation ont permis de libérer plus d'otages que les opérations militaires."