Sondage : 70% des Israéliens soutiennent l'attaque contre l'Iran

Articles recommandés -

Un sondage réalisé par l'Institut pour la démocratie d'Israël entre le 15 et 17 juin révèle que 70% des Israéliens approuvent la décision d'attaquer l'Iran. Cette moyenne nationale cache toutefois des disparités importantes selon l'origine ethnique des répondants. Parmi la population juive israélienne, 82% soutiennent l'offensive contre l'Iran et considèrent le moment choisi comme approprié, malgré la guerre en cours à Gaza et la situation des otages. Ce soutien traverse tous les camps politiques, bien que la gauche soit moins favorable au timing de l'opération. À l'inverse, 65% des citoyens arabes d'Israël s'opposent à la fois à l'attaque et à son calendrier, illustrant le fossé d'opinion au sein de la société israélienne.

Concernant les motivations du Premier ministre Benjamin Netanyahou, deux tiers des juifs estiment que ses considérations étaient "principalement objectives et liées à la sécurité". En revanche, deux tiers des Arabes jugent que ses motifs étaient "principalement subjectifs et politiques". L'enquête révèle également une évolution dans la perception du président américain Donald Trump. La majorité des juifs israéliens considèrent désormais que la sécurité d'Israël constitue une préoccupation centrale pour Trump, un retournement par rapport au mois dernier lors des négociations nucléaires américano-iraniennes.

Deux tiers des sondés estiment qu'il était justifié de lancer l'attaque sans garantie explicite de participation américaine, marquant un changement d'attitude par rapport aux positions antérieures qui privilégiaient un partenariat avec Washington.

Près de la moitié des juifs israéliens souhaitent la formation d'un gouvernement d'union nationale face à la situation sécuritaire, tandis que seulement un tiers des Arabes partagent cette opinion. Enfin, environ deux tiers des répondants, toutes communautés confondues, estiment que la guerre se terminera dans un délai d'un mois maximum. L'enquête a été menée auprès de 594 juifs et 143 Arabes, constituant un échantillon représentatif de la population adulte israélienne.