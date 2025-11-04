Sondage : le soutien palestinien aux attaques du 7 octobre en hausse

Le soutien palestinien à l'attaque du Hamas du 7 octobre a augmenté de trois points de pourcentage, passant de 50 % à 53 % entre mai et octobre 2025, selon un récent sondage de la People's Company for Polls and Survey Research (PCPSR).

Entre le 22 et le 25 octobre, 1 200 Palestiniens ont été sondés, dont 760 résidant en Judée-Samarie et 440 à Gaza. Les Palestiniens de Judée-Samarie ont été interrogés dans 76 localités différentes, et ceux de Gaza dans 44. La marge d'erreur de l'enquête est de +/-3,5%.

Cette progression du soutien intervient malgré la baisse des espoirs de victoire du Hamas sur Israël, un Gazaoui sur trois anticipant désormais une victoire israélienne dans le contexte d'un cessez-le-feu fragile mais toujours en vigueur, négocié par les États-Unis.

Globalement, les habitants de Judée-Samarie ont exprimé un soutien accru au massacre du 7 octobre depuis le premier sondage réalisé en décembre 2023.

Les Gazaouis ont manifesté un soutien nettement plus important à l'accord sur Gaza négocié par les États-Unis que leurs homologues de Judée-Samarie. Selon le sondage, environ sept Palestiniens sur dix ont entendu parler du plan Trump, et le soutien est encore plus marqué parmi ceux qui en ont connaissance.

Alors que les deux tiers des Gazaouis soutenaient l'accord, la même proportion de personnes interrogées en Judée-Samarie s'y opposait. Le niveau de satisfaction global était néanmoins élevé concernant les prisonniers libérés par Israël dans le cadre de ce plan.

Rejet du désarmement du Hamas

La majorité des personnes interrogées ont approuvé la réaction du Hamas à l'accord, mais se sont opposées à son désarmement. Près des trois quarts (70 %) des Palestiniens, dont près de 80 % en Judée-Samarie et 55 % à Gaza, étaient contre l'idée que ce groupe terroriste dépose les armes.

Plus de 60 % doutaient que le plan mette fin à la guerre, et 70 % estimaient que le cessez-le-feu n'aboutirait pas à la création d'un État palestinien dans les cinq ans. Nombreux étaient ceux qui s'attendaient à une reprise des combats, tandis que près de la moitié anticipaient une normalisation des relations avec les pays arabes, sans pour autant la création d'un État.

Abbas impopulaire, le Hamas plébiscité

La confiance envers les dirigeants de l'Autorité palestinienne était faible parmi les personnes interrogées. Le président Mahmoud Abbas suscitait un mécontentement généralisé, avec seulement 20 % environ des Palestiniens exprimant leur soutien.

En revanche, deux tiers des Palestiniens expriment leur soutien au Hamas, et 60 % des personnes interrogées ont approuvé le mouvement terroriste en tant qu'organe dirigeant.

Le candidat du Fatah à la présidence, Marwan Barghouti, emprisonné en Israël, bénéficiait d'un large soutien.

Rejet d'une force arabe à Gaza

L'idée d'une force armée arabe entrant à Gaza pour y maintenir la sécurité a été massivement rejetée par les Palestiniens, près de 70 % d'entre eux exprimant leur désapprobation.

Malgré leur opposition à une force arabe interne, les Palestiniens ont exprimé leur soutien aux alliés régionaux. Les Houthis du Yémen étaient les plus populaires, suivis du Qatar, du Hezbollah, de l'Iran, de la Turquie, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite.