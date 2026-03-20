Spécial week-end | Des bombardiers de la guerre froide aux missiles de précision : les armes qui redéfinissent la guerre contre l’Iran

Le conflit opposant Israël, l’Iran et, en arrière-plan, les États-Unis, met en lumière une réalité stratégique : un champ de bataille où coexistent technologies de pointe et armements hérités de la guerre froide. Des avions soviétiques anciens aux missiles balistiques modernes, ces systèmes constituent de véritables “facteurs de rupture” dans l’équilibre militaire régional.

Côté iranien, certains équipements remontent à plusieurs décennies. Parmi eux, le bombardier tactique Sukhoï Su-24, surnommé “Fencer” par l’OTAN, reste un pilier opérationnel. Capable de dépasser 1 600 km/h et d’emporter jusqu’à huit tonnes d’armement, cet appareil a été intégré à la flotte iranienne dans des circonstances singulières : plusieurs exemplaires ont été transférés en Iran par des pilotes irakiens lors de la guerre du Golfe en 1991. Malgré son âge, il demeure un outil offensif crédible.

Mais la véritable menace réside dans les capacités balistiques iraniennes. Téhéran a récemment dévoilé un missile de portée intermédiaire capable d’atteindre jusqu’à 2 000 kilomètres, couvrant ainsi l’ensemble du territoire israélien, les bases américaines dans le Golfe et même certaines zones en Europe. Doté d’une charge utile pouvant atteindre 1,8 tonne et d’un système de guidage avancé, ce type d’arme réduit considérablement les délais de réaction des systèmes de défense comme Arrow, Patriot ou THAAD.

Face à cela, Israël mise sur sa supériorité technologique. Son avion de combat furtif F-35, connu localement sous le nom d’“Adir”, est conçu pour pénétrer les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués. Capable de collecter et brouiller des données en temps réel tout en menant des frappes de haute précision, il incarne l’avantage qualitatif israélien. À cela s’ajoutent, selon des sources étrangères, des capacités balistiques avancées comme le missile intercontinental Jericho 3.

Un autre système alimente les spéculations : le missile “Dror bleu”. Officiellement non confirmé par Israël, il est présenté dans certaines publications comme une arme de très haute précision, à faible signature radar, qui aurait été utilisée dans des opérations ciblées de haut niveau. Son existence et ses capacités restent entourées de secret, mais il illustre l’importance croissante des technologies furtives et des frappes chirurgicales.

Du côté américain, des plateformes anciennes continuent de jouer un rôle central. Le bombardier B-52, en service depuis les années 1950, peut transporter plus de 30 tonnes d’armement sur de très longues distances. Toujours actif et appelé à rester en service jusqu’à l’horizon 2050, il symbolise la longévité des systèmes stratégiques lourds. Parallèlement, des armes controversées comme les bombes à sous-munitions, capables de disperser des centaines de charges explosives sur de vastes zones, continuent d’être stockées malgré leur interdiction par de nombreux pays.

Au final, la guerre actuelle illustre une transformation profonde des conflits modernes : l’alliance d’armements anciens, robustes, et de technologies de pointe redéfinit les équilibres militaires, dans un Moyen-Orient où chaque innovation peut faire basculer le rapport de force.