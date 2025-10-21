Steve Witkoff et Jared Kushner rencontrent des otages tout juste libérés

Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré un groupe d’anciens otages israéliens libérés la semaine dernière après plus de deux ans de captivité aux mains du Hamas. Parmi les participants figuraient Omri Miran, Gali et Ziv Berman, Yosef Haim Ohana, Matan Engerst, Bar Kuperstein, Segev Kalfon, Nimrod Cohen et Eitan Horn.

Les anciens otages ont exprimé leur reconnaissance à Kushner et Witkoff pour leur rôle clé dans les négociations ayant conduit à leur libération. Ils ont également tenu à remercier le président Donald Trump pour avoir placé leur sort au cœur des priorités américaines et avoir contribué activement à l’accord qui a permis leur retour.

À cette occasion, ils ont lancé un appel aux responsables américains afin qu’ils poursuivent leurs efforts jusqu’à la libération des 15 personnes assasinées toujours détenues.

Lors de l’entretien, Steve Witkoff a réaffirmé l’engagement total des États-Unis dans ce dossier et s’est montré confiant quant à la possibilité d’obtenir la libération des otages encore entre les mains du Hamas.