Sud-Liban : au moins six violations du cessez-le-feu par le Hezbollah en quelques jours

Les tensions restent vives dans le sud du Liban, où Tsahal a enregistré au moins six violations récentes du cessez-le-feu par le Hezbollah. Jeudi matin, un nouvel incident a conduit l’armée israélienne à lancer un intercepteur contre une cible aérienne suspecte détectée dans une zone où opèrent ses soldats.

Dans un premier communiqué, Tsahal a indiqué qu’un projectile avait été tiré vers ses forces déployées dans le sud du Liban, provoquant une tentative d’interception. L’armée a ensuite précisé que l’aviation israélienne avait finalement neutralisé avec succès la cible. Selon les militaires, l’objet n’a pas franchi la frontière israélienne et aucune sirène d’alerte n’a été déclenchée, conformément aux procédures en vigueur.

Le Hezbollah a également tiré jeudi matin un missile antichar contre des soldats israéliens déployés dans le sud du Liban, a annoncé Tsahal. Selon l’armée, le projectile est tombé à proximité des forces sans faire de blessés. Tsahal a qualifié cette attaque de "violation flagrante du cessez-le-feu".

Un incident similaire s’était déjà produit mercredi soir, selon des médias israéliens. Un drone lancé par le Hezbollah aurait visé des troupes israéliennes dans la région du village de Qantara, à environ sept kilomètres de la frontière, dans le secteur oriental. Aucun soldat israélien n’a été blessé. L’attaque avait d’abord été revendiquée par le Hezbollah avant d’être confirmée, selon ces informations, par l’armée israélienne.

Toujours selon les mêmes sources, les violations recensées ces derniers jours incluent également l’explosion d’un engin contre un convoi militaire israélien, des tirs de roquettes ainsi que trois drones envoyés en direction des forces israéliennes. Ces incidents fragilisent davantage la trêve en vigueur et entretiennent le risque d’une nouvelle escalade entre Israël et le Hezbollah.