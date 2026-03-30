Sud-Liban : six soldats de Tsahal blessés, dont trois grièvement, dans plusieurs incidents

Six soldats de Tsahal ont été blessés dimanche lors de plusieurs incidents distincts survenus dans le sud du Liban, dont trois dans un état grave, a indiqué lundi matin le porte-parole de l’armée israélienne. Ces événements se sont produits dans le cadre d’activités opérationnelles menées dans le secteur, toujours marquée par des affrontements et des tensions élevées.

Selon les informations communiquées par l'armée, deux soldats ont été grièvement touchés à la mi-journée à la suite d’un tir de missile antichar visant des forces israéliennes. Dans un autre incident, un drone s’est écrasé à proximité d’une unité de Tsahal, blessant grièvement un militaire et en blessant deux autres de manière modérée. Par ailleurs, un soldat a été légèrement blessé lors d’un accident opérationnel distinct.

L’ensemble des militaires blessés a été évacué vers des hôpitaux pour y recevoir des soins, et leurs familles ont été informées de leur état de santé. Ces incidents illustrent la complexité et la dangerosité des opérations en cours dans le sud du Liban.

L’armée avait annoncé dimanche la mort du sergent Moshe Yitzhak HaCohen Katz, âgé de 22 ans et originaire du Connecticut, membre des parachutistes, qui a été tué samedi lors d’un tir de roquettes visant une unité dans le sud du Liban. Trois autres soldats avaient été blessés de manière modérée dans cette attaque.