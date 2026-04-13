Sud-Liban : Tsahal encercle Bint Jbeil et intensifie son offensive contre le Hezbollah

L’armée israélienne a annoncé avoir achevé l’encerclement de la ville chiite de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, et y avoir lancé une offensive terrestre d’envergure contre l’organisation terroriste du Hezbollah. Cette opération, menée sous le commandement de la 98e division, mobilise plusieurs unités d’élite, dont les brigades parachutistes, commando et Givati, dans le but de renforcer la ligne de défense israélienne le long de la frontière.

Selon Tsahal, la décision de cibler Bint Jbeil fait suite à l’identification de la localité comme un centre majeur de tirs de roquettes visant les localités israéliennes proches de la frontière, telles qu’Avivim ou Yar’un. Les forces israéliennes affirment que le Hezbollah avait préparé la zone pour des combats conventionnels, en transformant des habitations et sous-sols en dépôts d’armes, et en organisant la défense dans un environnement urbain dense, entre ruelles étroites et oliveraies.

L’offensive a débuté par une avancée des unités de Givati, qui ont repoussé les terroristes, tandis que les parachutistes ont mené une progression discrète ayant permis de surprendre les combattants ennemis. Dans le même temps, les forces commando ont achevé l’encerclement de la ville. Les combats se poursuivent désormais à l’intérieur de Bint Jbeil, avec pour objectif la neutralisation des positions fortifiées du Hezbollah.

D’après les estimations militaires, plus de 100 terroristes ont été éliminés, lors d’affrontements rapprochés et de frappes aériennes. Des dizaines d’infrastructures terroristes ont été détruites et des centaines d’armes ont été découvertes dans la zone. Tsahal estime toutefois que plusieurs dizaines de terroristes restent actifs dans la ville, alors que le Hezbollah tente de renforcer ses effectifs, signe de l’importance stratégique qu’il accorde à cette bataille.

Un haut responsable militaire israélien indique que l’opération pourrait durer encore plusieurs jours avant d’être achevée. L’armée israélienne affirme de son côté qu’elle poursuivra ses actions avec détermination contre le Hezbollah afin d’empêcher toute attaque contre les civils israéliens.