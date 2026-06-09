Sud-Liban : un important arsenal du Hezbollah découvert par Tsahal à côté d'un berceau

Les forces de la brigade Givati ont découvert plusieurs dépôts d'armes du Hezbollah dans des bâtiments civils du Sud-Liban, dont l'un contenait un important arsenal stocké à proximité immédiate d'un berceau de bébé, a annoncé mardi Tsahal.

Selon l'armée israélienne, les opérations menées au nord du fleuve Litani se poursuivent afin de neutraliser les menaces pesant sur les localités du nord d'Israël. Depuis le début de cette phase des combats, plus de 40 terroristes du Hezbollah ont été éliminés par les forces de la brigade.

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Au cours des derniers jours, les soldats ont mené des fouilles dans les secteurs de Zawtar al-Gharbiya et Zawtar al-Sharqiya, où plusieurs caches d'armes ont été découvertes à l'intérieur de structures civiles. Les militaires affirment y avoir saisi des fusils d'assaut Kalachnikov, des missiles et lanceurs antichars, des grenades, des chargeurs, des moyens de communication, des drones ainsi que divers équipements militaires.

Tsahal indique que l'un de ces dépôts était utilisé par des terroristes de l'unité Radwan, la force d'élite du Hezbollah. Selon l'armée, des dizaines d'armes et de munitions y étaient entreposées au milieu d'infrastructures civiles, à quelques mètres d'un berceau de bébé. L'armée israélienne affirme que ces équipements étaient destinés à préparer et mener des attaques contre ses forces opérant dans la région.

Cette découverte, affirme Tsahal, illustre une nouvelle fois l'utilisation par l'organisation terroriste Hezbollah de zones et de bâtiments civils pour dissimuler des infrastructures militaires. L'armée considère que cette pratique met directement en danger les populations locales en intégrant des objectifs militaires au cœur d'espaces civils.