Attentat à l'arme à feu dans le quartier de Ramot à Jérusalem, 15 blessés

Suspicion d'attentat à l'arme à feu dans le quartier de Ramot à Jérusalem : deux terroristes ont ouvert le feu lundi matin au carrefour de Ramot, rue Yigal Yadin, dans la capitale. Au moins 15 personnes ont été blessées dont 5 dans un état critique selon le Magen David Adom (MDA). Les deux terroristes ont été abattus.

La police a déclaré : "À la suite de la fusillade, plusieurs personnes ont été blessées et les terroristes ont été neutralisés. Les axes d'accès au lieu de l'incident ont été bloqués. De nombreuses forces de police, sous le commandement du chef de district, se rendent sur les lieux."

"Les ambulanciers et paramédicaux du Magen David Adom prodiguent des soins médicaux et transportent vers les hôpitaux de Jérusalem cinq blessés dans un état grave, atteints par balle. Plusieurs autres blessés présentant des blessures de gravité variable sont pris en charge sur place", a indiqué le MDA.