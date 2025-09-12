Syrie : Tsahal révèle avoir démantelé des cellules iraniennes impliquées dans le transfert d'armes en Judée-Samarie

Articles recommandés -

Ces derniers mois, l’armée israélienne a intensifié ses opérations en territoire syrien, ciblant les cellules liées à l’Unité 840, la branche des opérations spéciales de la Force Al-Qods iranienne. Selon des sources sécuritaires, plusieurs membres de ces réseaux terroristes ont été arrêtés puis transférés pour interrogatoire.

Les enquêteurs israéliens affirment que ces cellules agissaient sous la supervision directe de l’Unité 840, avec pour mission de mener des attaques contre Israël. Parmi les figures arrêtées figurent deux agents de premier plan : Zidan al-Tawil et Muhammad al-Qaryan, appréhendés respectivement en mars et en avril.

Selon le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Efi Deffrin, l’Iran a équipé les organisations terroristes de Jénine et d’autres zones de Judée-Samarie avec des mortiers et des lance-roquettes RPG. « Nous révélons aujourd’hui quelques informations inédites sur le mode opératoire de l’Unité 840 et sur la traque qui se poursuit. Les autres éléments restent sous surveillance », a déclaré Deffrin.

L’Unité 840, dirigée par Athar Bakri et son adjoint Mohammad Reza Ansari sous les ordres des Gardiens de la Révolution à Téhéran, est chargée de promouvoir et coordonner des opérations terroristes contre Israël, à l’intérieur du pays et à l’étranger. Depuis le début du conflit en cours, ses efforts pour frapper le front intérieur israélien se sont intensifiés, mais les services de renseignement israéliens ont lancé plusieurs opérations préventives pour contrer ses plans.

Selon Tsahal, le 25 mars 2024, les services de renseignement et le Shin Bet ont déjoué une première tentative d’introduction d’armes iraniennes de pointe en Judée-Samarie. Les armes saisies comprenaient roquettes, mines antichars, armes à sous-munitions et lance-roquettes RPG. Quelques heures plus tard, l’armée de l’air israélienne a frappé des bases syriennes utilisées par l’Unité 840 pour le transfert d’armes vers les terroristes.

En novembre de la même année, une nouvelle cargaison d’armes, comprenant des charges explosives et des mortiers, a été interceptée alors qu’elle se dirigeait vers Jénine. Après plusieurs mois de surveillance, Tsahal et le Shin Bet ont capturé deux membres de l’unité, Zidan Altoil et Muhammad Al-Kharian, opérant sur le terrain syrien. Leur arrestation a permis de recueillir des informations cruciales sur les activités de l’Unité 840 et sur les projets terroristes dirigés contre les forces israéliennes.

Parallèlement, deux Libanais affiliés à cette unité, Qassem Salah al-Husseini et Muhammad Shuaib, également accusés d’avoir participé à la contrebande d’armes depuis l’Iran à destination de la Judée-Samarie et du front nord, ont été localisés puis éliminés.

Les premiers éléments des interrogatoires révèlent que certains des recrues auraient été enrôlées à leur insu, par le biais de la corruption et de la fraude. Une méthode déjà documentée de la Force Al-Qods, qui exploiterait la vulnérabilité des civils syriens et libanais pour les transformer en instruments de ses objectifs terroristes.