Syrie : les suspects arrêtés par Tsahal avouent des liens avec le Hamas et le Hezbollah

Une source régionale informée des détails de l'arrestation de membres du groupe terroriste Jamaa Islamiya dans le sud de la Syrie a révélé samedi soir à Kan que les personnes interpellées ont reconnu lors de leurs interrogatoires entretenir des relations avec le Hamas, l'Iran et le Hezbollah.

Les suspects ont également admis avoir reçu des financements de ces entités pour s'armer et perpétrer des attentats contre Israël. Fait notable : l'organisation Jamaa Islamiya, basée au Liban, avait publié vendredi un démenti catégorique concernant toute activité de sa part en Syrie.

Dans un effort pour stabiliser la région, les États-Unis envisagent d'envoyer plusieurs émissaires, dont Morgan Ortagus. Côté israélien, la position reste ferme : Tsahal ne se retirera pas du mont Hermon et des autres positions stratégiques sans un accord global avec la Syrie, qui ne se limiterait pas aux seuls aspects sécuritaires.

Tsahal a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une opération d'arrestation visant des suspects de l'organisation Jamaa Islamiya dans le village de Beit Jinn, au sud de la Syrie. Six soldats ont été blessés, dont trois grièvement.

Le ministre syrien de l'Information, Hamza Moustapha, a déclaré dans une interview à la télévision d'État syrienne que "l'État syrien n'est pas en position de se laisser entraîner dans ce qu'Israël planifie à travers ses provocations".

Jamaa Islamiya est un mouvement sunnite libanais créé comme branche des Frères musulmans au Liban. Sa branche armée, fondée dans les années 1980, collabore depuis avec diverses organisations terroristes, notamment avec le Hamas au Liban et en Syrie, ainsi qu'avec le Hezbollah au Liban.