Environ la moitié des missiles balistiques tirés par l'Iran ont échoué pour des raisons techniques (WSJ) | LIVE

Armée américaine : "Nous avons détruit plus de 80 drones et au moins 6 missiles de croisière pendant l'attaque iranienne"

Le Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) a annoncé sur X qu'il avait détruit plus de 80 drones et au moins six missiles balistiques tirés depuis l'Iran et le Yémen pendant l'attaque iranienne contre Israël. Selon le CENTCOM, un missile balistique et sept drones ont été détruits avant même d'être lancés depuis des zones du Yémen contrôlées par les rebelles houthis. "Le comportement sans précédent, malveillant et imprudent de l'Iran met en danger la stabilité régionale. Nous continuerons à soutenir fermement la défense d'Israël contre ces actions dangereuses de l'Iran", a déclaré le CENTCOM.