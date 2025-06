Téhéran en flammes : Israël frappe des dizaines de cibles en moins d'une heure

L'armée israélienne a mené samedi soir sa plus vaste offensive contre Téhéran dans le cadre de l'opération "Réveil du Lion", entrant dans son troisième jour. Cette vague de frappes aériennes a coïncidé avec un intense barrage de roquettes tiré vers le nord d'Israël. En moins d'une heure, les chasseurs israéliens ont frappé des dizaines d'objectifs dans la capitale iranienne. Parmi les sites visés figuraient un terminal de carburant majeur, des dépôts d'armes et des personnalités iraniennes de haute valeur, dont certaines auraient été tuées dans les attaques. Le ministère iranien du Pétrole a confirmé que les forces israéliennes avaient touché deux dépôts de carburant à Téhéran, tandis que les médias iraniens diffusaient des images d'incendies ravageant la capitale.

Le ministre de la Défense Israel Katz, qui avait promis quelques heures plus tôt que Téhéran "brûlerait" en réponse à l'attaque de missiles iraniens contre des cibles civiles israéliennes, a publié un bref message sur X après la frappe : "Téhéran brûle." Le porte-parole militaire, le général Effie Defrin, avait déclaré plus tôt que plus de 70 avions de guerre israéliens avaient participé à une première série de frappes, conçues pour établir et étendre la supériorité aérienne israélienne sur l'espace aérien iranien. "Téhéran n'est plus immunisé. La voie a été pavée", a déclaré Defrin.

Le chef d'état-major Eyal Zamir a rendu visite aux équipages de la base aérienne de Tel Nof impliqués dans l'opération, saluant leur courage et leur détermination.