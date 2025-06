Téhéran : "Pas de négociations sur le nucléaire tant que les frappes israéliennes continuent"

Articles recommandés -

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a exclu jeudi toute négociation avec Washington ou d'autres pays tant que les opérations militaires israéliennes se poursuivent. "Il n'y a pas de place pour des négociations avec les États-Unis jusqu'à ce que l'agression israélienne s'arrête", a-t-il déclaré à la télévision d'État iranienne.

Araghchi accuse les États-Unis d'être "partenaires du crime israélien contre l'Iran" et prédit que "les pays vont prendre leurs distances avec cette agression" après la résistance iranienne face à Israël.

Le chef de la diplomatie iranienne a justifié l'attaque de missiles balistiques contre le centre médical Soroka en affirmant que Téhéran avait "éliminé avec précision un quartier général militaire israélien de commandement, contrôle et renseignement". Il a comparé cette frappe aux destructions d'hôpitaux à Gaza, soutenant qu'"l'Iran ne cible jamais les zones civiles, en particulier les hôpitaux, contrairement à Israël qui a intentionnellement visé les hôpitaux de Gaza".

Le président iranien Massoud Pezeshkian a adopté un discours similaire, affirmant que son pays "a toujours recherché la paix et la tranquillité", mais que "la seule façon de mettre fin à la guerre imposée est d'arrêter inconditionnellement l'agression de l'ennemi". Sur X, Araghchi a revendiqué que les actions de Téhéran relèvent de la "légitime défense", précisant que l'Iran n'a "riposté que contre le régime israélien et non contre ceux qui l'aident".