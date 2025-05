Tensions aériennes en Syrie : un site turc évoque un face-à-face entre chasseurs israéliens et turcs

Pour la première fois, un site d’opposition turc affirme qu’un affrontement aérien aurait eu lieu entre les forces israéliennes et turques dans le ciel syrien. Selon le média Sözcü, des F-16 turcs auraient pénétré l’espace aérien syrien durant le week-end et envoyé des "messages d’avertissement" à des avions israéliens engagés dans une vague de frappes.

Tsahal dément ces informations. D’après le site turc, l'incident se serait produit dans le cadre de l’une des opérations israéliennes les plus intenses depuis la chute du régime Assad. Plusieurs cibles auraient été des milices pro-turques opérant dans le nord de la Syrie, notamment les brigades Sultan Mourad et Souleymane Shah, affiliées à Ankara.

Toujours selon diverses sources turques et l’agence Reuters, la Turquie chercherait à renforcer sa présence militaire en Syrie dans l’ère post-Assad. Des unités turques auraient pour objectif de s’implanter durablement dans plusieurs bases aériennes stratégiques, dont T4 à Homs et celle de Hama, en y déployant notamment des drones et des systèmes de défense aérienne.

Début mars, Israël aurait frappé la base T4 quelques heures avant l’arrivée d’une délégation militaire turque venue évaluer le site. Les infrastructures, y compris la tour de contrôle et les pistes, auraient été détruites. Ankara accuse Israël de chercher à déstabiliser la Syrie. Le président Erdogan a déclaré récemment que "les attaques israéliennes compromettent l’équilibre naissant dans la région depuis la chute du régime syrien".