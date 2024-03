Territoires de Judée-Samarie : démantèlement d'un réseau de contrebande d'armes provenant d'Iran

Le service de renseignement intérieur du Shin Bet et Tsahal ont déjoué une très importante contrebande d'armes avancées en provenance d'Iran, destinées à commettre des attaques terroristes depuis les territoires de Judée et de Samarie. Parmi les armes saisies, des missiles antichar, des charges explosives, des dizaines de missiles RPG, des roquettes, des dizaines de fusils d'assaut, des revolvers, des grenades à main ainsi que des munitions et des explosifs.

Ces armes ont été acheminées dans les territoires palestiniens au cours des derniers mois par la Division 4000, en charge des opérations spéciales de l'organisation de renseignement des Gardiens de la Révolution, ainsi que l'unité des opérations spéciales de la Force Qods opérant sur le sol syrien.

Ces activités de contrebande ont été mises au jour par le Shin Bet après interrogatoire de Palestiniens qui travaillaient à mener des attaques contre des cibles israéliennes. L'enquête a révélé l'implication étroite de Munir Makdeh, un Palestinien résidant à Ain al-Khilwa au Liban, connu des services israéliens en raison de ses liens avec le Hezbollah et les Gardiens de la révolution iraniens. Il serait à l'origine du recrutement et du financement d'individus dans les territoires de Judée et Samarie dans le but de mener des attaques terroristes.

Le Service général de sécurité israélien a déclaré qu'il prenait très au sérieux l'implication de l'Iran dans ces activités terroristes et qu'il continuerait à contrecarrer toute menace contre le pays.