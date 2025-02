Tortures et isolement : les 498 jours de calvaire de Sacha Tropanov, Sagi Dekel-Chen et Yaïr Horn

Libérés samedi après 498 jours de captivité, Sacha Tropanov, Sagi Dekel-Chen et Yaïr Horn ont été détenus à Khan Younès, à quelques centaines de mètres du kibboutz Nir Oz d'où ils avaient été enlevés. Le Hamas a systématiquement soumis les otages à des interrogatoires brutaux, les considérant comme des soldats pour tenter d'obtenir des renseignements. Les conditions de détention étaient inhumaines : leurs cachettes, principalement dans des tunnels, étaient infestées de poux, de punaises et couvertes de moisissures. Les trois hommes n'ont reçu que des soins médicaux minimaux, l'eau était salée et impropre à la consommation, la nourriture très rare. Tous trois ont appris l'arabe durant leur captivité.

Sacha Tropanov est resté isolé pendant toute sa détention aux mains du Jihad islamique. Il a reçu occasionnellement des nouvelles de la guerre par ses geôliers et n'a appris qu'à sa libération que son père avait été tué le 7 octobre, une annonce qui l'a fait fondre en larmes. Il n'a pas vu Spir et Lena pendant toute sa captivité.

Sagi Dekel-Chen a subi des interrogatoires particulièrement violents ayant laissé des cicatrices sur son corps. Totalement coupé de toute communication pendant seize mois, il n'a appris l'existence d'un accord que trois jours avant sa libération.

Yaïr Horn, qui a perdu plusieurs dizaines de kilos, a été détenu avec son frère Eitan au début de leur captivité. "Il l'a aperçu brièvement dans un tunnel et savait qu'il était blessé à la jambe, mais les deux frères ne se sont vraisemblablement pas revus depuis plus d'un an", rapporte la presse israélienne. Dans l'hélicoptère du retour, Yaïr a écrit : "Eitan, tu es le prochain !"

"Yaïr est là, il marche, parle et sourit. Il a beaucoup maigri mais semble aller bien. Nous attendons Eitan, je ne pensais pas que l'un reviendrait sans l'autre", confie sa mère Ruti Strom. Lors de leur libération, les ravisseurs les ont contraints à écrire des lettres de remerciement devant les caméras. Le Hamas a même remis à Yaïr un sablier cynique portant la photo d'Einav Tzangauker et de son fils Matan, toujours otage. "Le sablier avec la photo de Matan est devant mes yeux. Le temps défile à rebours", a déclaré Einav sur la place des Otages.