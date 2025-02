Tortures et vidéo de fausse mort : nouveaux détails sur les conditions de captivité des otages israéliennes

Les parents des quatre otages libérées, Agam Berger, Daniella Gilboa, Romi Leshem Gonen et Naama Levy ont raconté à la BBC comment les terroristes du Hamas ont maltraité leurs filles, notamment par la privation de nourriture, l'intimidation et les menaces, les forçant même à cuisiner et nettoyer pour eux.

Les familles ont décrit la détention des otages dans des tunnels souterrains et des appartements secrets, où elles ont été témoins de violences physiques et forcées de participer à des vidéos de propagande du Hamas. Les familles ont souligné qu'elles ne connaissent toujours pas tous les détails des abus subis par leurs filles pendant leur captivité, certains éléments ne pouvant être révélés par crainte de mettre en danger les otages encore détenus.

Tsahal

"Les lieux de détention étaient variés, cela pouvait être un 'bon' tunnel ou un 'très mauvais', une 'bonne' maison ou une 'mauvaise' maison", a déclaré Shlomi Berger, le père d'Agam Berger. Orly Gilboa, la mère de Daniella, a ajouté : "Elles ont dû fuir d'un endroit à l'autre car il était très dangereux de rester dans les zones de combat."

Les parents ont décrit comment leurs filles ont trouvé des moyens de survivre chaque jour en captivité, en dessinant ou en partageant des histoires entre elles. "Elles écrivaient autant qu'elles le pouvaient, chaque jour ce qui s'était passé, où elles avaient été déplacées, qui étaient les gardiens et ce genre de choses", raconte Shlomi Berger.

Pour rappel, la semaine dernière, trois hommes, Ohad Ben Ami, Or Levy et Eli Sharabi, ont été libérés, apparaissant très émaciés et pâles. Leur apparence, reflétant les horreurs qu'ils ont subies, a choqué tout le pays et provoqué l'indignation mondiale. La mère de Daniella a rapporté que sa fille lui avait dit : "Si j'avais été libérée il y a deux mois, je leur aurais probablement ressemblé". Elle a ajouté que sa fille était revenue très mince, ayant perdu beaucoup de poids, mais que dans les deux mois précédant leur libération, les filles avaient reçu beaucoup de nourriture pour reprendre du poids et faire illusion.

IDF Spokesperson

En fait, tous les parents ont signalé une perte de poids significative chez leurs filles. Meirav Leshem Gonen, dont la fille Romi avait été enlevée au festival Nova, a déclaré qu'elle avait perdu 20% de son poids corporel. Plus tard, la mère de Daniella a raconté que le plus difficile avait été de voir une vidéo de propagande du Hamas montrant la fausse mort de sa fille. Les ravisseurs ont forcé la soldate à simuler sa mort, la couvrant de poudre blanche pour qu'elle apparaisse comme recouverte de plâtre, comme si elle avait été tuée dans une frappe de Tsahal.

Shlomi Berger a raconté que sa fille, Agam, était régulièrement menacée par ses ravisseurs et avait été témoin de violences physiques pendant sa captivité. "Parfois, ils torturaient d'autres otages devant elle", a-t-il dit, faisant spécifiquement référence à Amit Soussana, une otage libérée en novembre 2023.

Shlomi a expliqué que les terroristes étaient constamment armés, "jouant avec leurs fusils et leurs grenades" et forçaient les filles à nettoyer et cuisiner pour eux. Il a ajouté qu'Agam avait refusé de le faire pendant le Shabbat et que ses ravisseurs l'avaient accepté. Il a également mentionné que comme il leur était interdit de parler fort, quand Agam a été libérée, elle voulait parler constamment. "Après une journée, elle n'avait plus de voix tant elle avait parlé", a-t-il souligné.

Yoni Levy, le père de l'observatrice Naama, a quant à lui raconté qu'elle avait parfois accès aux médias via la télévision ou la radio. Une fois, elle l'a vu parler à la télévision. "Cela lui a donné beaucoup d'espoir et d'optimisme, sachant que personne ne l'oublierait et que nous ferions tout notre possible pour la sortir de cet enfer", a-t-il déclaré.

Omar AL-QATTAA / AFP

Meirav a également ajouté que Romi avait été blessée par balle au festival Nova et n'avait pas reçu de soins appropriés, ce qui lui avait laissé "une plaie ouverte où l'on peut voir son os". Elle explique que c'est de cela dont elle parle, mais que pour le reste, "il faudra encore du temps avant qu'elle n'en parle". Elle a noté que Romi avait décrit sa libération comme menaçante et effrayante, entourée de terroristes et d'une foule de Gazaouis.

Les parents des quatre jeunes femmes ont raconté que pendant leur captivité, les filles rêvaient de ce qu'elles feraient à leur retour comme se couper les cheveux et manger des sushis. Daniella Gilboa a dessiné un papillon avec le mot "Freedom" (Liberté) et l'a fait tatouer sur son bras après sa libération. Les familles ont conclu en disant que leurs filles se rétablissent "petit à petit".