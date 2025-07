"Toute la bande de Gaza fait partie de la Terre d'Israël", affirme Betsalel Smotrich

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré mardi que "Gaza est une partie intégrante de la terre d'Israël", lors d'une conférence organisée par le Centre du patrimoine du Goush Katif. "Nous sommes plus près que jamais de reconstruire le Goush Katif", a-t-il lancé.

"Je ne veux pas revenir dans le Goush Katif, c'est trop petit. Cela doit être beaucoup plus grand, beaucoup plus large", a affirmé Smotrich, faisant référence aux anciennes implantations israéliennes évacuées de Gaza en 2005. "Gaza permet de penser plus grand", a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que transformer ces ambitions en "plan pratique" nécessitait encore réflexion. "Là où il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas d'armée et là où il n'y a pas d'armée il n'y a pas de sécurité", a-t-il expliqué.

Ces déclarations surviennent alors que les Pays-Bas viennent de déclarer Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir persona non grata, accusés "d'incitation récurrente à la violence contre la population palestinienne". Amsterdam rejoint ainsi la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège dans cette démarche.

Le gouvernement néerlandais justifie sa décision en affirmant que les deux ministres "prônent constamment l'expansion des colonies illégales en Cisjordanie et appellent au nettoyage ethnique dans la bande de Gaza".