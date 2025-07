Tragédie à Gaza : cinq soldats israéliens tués et 14 blessés dans une embuscade à Beit Hanoun

Articles recommandés -

L'armée israélienne a annoncé ce mardi matin la mort de cinq soldats lors d'une opération nocturne dans le nord de la bande de Gaza, marquant l'un des incidents les plus meurtriers pour Tsahal depuis des mois. L'attaque s'est déroulée à Beit Hanoun, théâtre de combats intenses depuis le début du conflit.

Identité des victimes

Les cinq victimes sont : le sergent-chef Meir Shimon Amar, le sergent Moshe Nissim Frech, et le sergent Noam Aharon Musgadian, tous trois âgés de 20 ans et originaires de Jérusalem et le sergent-chef Moshe Shmuel Noll, 21 ans, originaire de Beit Shemesh. Tous les quatre faisaient partie du bataillon Netzah Yehuda (97) de la brigade Kfir. Le sergent réserviste Benyamin Asulin, 28 ans, de Haïfa, soldat de la brigade du Nord, division de Gaza est la cinquième victime.

Bilan des blessés

L'incident a également fait 14 blessés parmi les soldats israéliens : deux dans un état grave, six dans un état modéré et six légèrement blessés. Tous ont été évacués vers des hôpitaux et leurs familles ont été averties.

Déroulement de l'attaque

L'opération a débuté samedi soir avec le lancement d'une offensive menée conjointement par la brigade Nord et la brigade de réserve 646 dans la zone de Beit Hanoun. L'objectif était de nettoyer et sécuriser un secteur encerclé par les forces israéliennes.

Le drame s'est noué vers 22h00 lundi soir. Une force du bataillon Netzah Yehuda progressait à pied pour sécuriser l'arrière de l'offensive principale quand elle a été prise dans une embuscade. Selon les premiers éléments de l'enquête, au moins deux engins explosifs improvisés de forte puissance ont été déclenchés contre la patrouille.

Escalade des violences

Dès que les premiers secours ont été alertés, des équipes de sauvetage ont été dépêchées sur place. Mais des terroristes palestiniens embusqués ont ouvert le feu sur les secouristes, causant des blessés supplémentaires parmi les soldats israéliens.

Face à cette situation critique, Tsahal a mobilisé des renforts importants, incluant des hélicoptères de combat et des tirs d'artillerie pour neutraliser les assaillants. Cette riposte explique les explosions importantes et les alertes qui ont retenti dans la région lundi soir.

Questions sur la sécurité

L'armée israélienne s'interroge sur les circonstances qui ont permis une telle embuscade dans une zone si proche de la frontière, et qui avait déjà fait l'objet de multiples opérations militaires. Les enquêteurs estiment que les explosifs ont été déclenchés à distance, et que les terroristes palestiniens visaient probablement les chars et véhicules blindés présents dans le secteur.

Réaction de l'association Netzah Yehuda

L'association "Netzah Yehuda" a publié un communiqué de condoléances : "Le cœur brisé et les larmes aux yeux, nous nous associons au deuil des familles pour la perte de leurs fils, combattants courageux qui ont sacrifié leur vie et sanctifié le nom de Dieu pour le peuple d'Israël."

Cette tragédie illustre les dangers persistants auxquels font face les forces israéliennes dans leurs opérations à Gaza, même dans des zones considérées comme sécurisées. Le bataillon Netzah Yehuda, malgré ses pertes, poursuit ses missions opérationnelles dans le secteur de Beit Hanoun.