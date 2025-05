Traque des chefs du Hamas à Gaza : il ne reste que 3 commandants de l'état-major du 7 octobre, selon Tsahal

L'armée israélienne estime que la chaîne de commandement du Hamas a été gravement touchée, la grande majorité des commandants supérieurs ayant été éliminés au cours de la guerre. Il ne reste que trois commandants de l'état-major du 7 octobre de l'organisation terroriste, affirme Tsahal.

Depuis le début de l'opération "Glaives de fer", dix commandants de brigade et commandants adjoints ont été éliminés, ainsi que 18 commandants de compagnie, 12 hauts responsables chargés de la reconstruction et du renforcement, et deux hauts responsables du renseignement.

Jamal Awad / Flash 90

L'évaluation de Tsahal est relativement sombre car le Hamas trouve rapidement des remplaçants et parvient à reconstituer sa chaîne de commandement supérieure, le centre de pouvoir étant transféré aux bataillons. Ils opèrent de manière quasi autonome sur le terrain, ce qui complique l'effondrement de l'organisation.

Parallèlement, l'impact sur la gouvernance du Hamas se fait sentir. Le "gouvernement" du Hamas fonctionne à peine, le régime ne parvient pas à mobiliser l'activité et arbitre les conflits publics : déplacement de population, pillage, exécutions et bris de la barrière de la peur des citoyens face au régime. Selon un officier supérieur : "Ce n'est pas encore la place Tahrir, mais il y a définitivement des signes précurseurs".

En Israël, on estime qu'après la conquête de 75% de la bande de Gaza, la coupure de l'aide humanitaire du Hamas et la destruction systématique du réseau souterrain, le Hamas devrait être acculé. S'il n'y a pas de conditions pour un accord, il est possible que nous voyions le changement venir de l'intérieur de la population gazaouie.