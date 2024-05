Trêve Israël-Hamas: le chef de la CIA arrive en Israël aujourd'hui pour tenter de sauver l'accord

Une source israélienne, citée par le New York Times, a affirmé sous couvert d'anonymat qu'avant les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou samedi, relayées dans les médias par une "source diplomatique senior", Israël et le Hamas étaient très proches d'un accord. Ces fuites israéliennes sur la volonté du Premier ministre de lancer une offensive israélienne à Rafah "avec ou sans accord" et son refus de mettre fin à la guerre "à un quelconque stade" de celui-ci ont poussé le Hamas à durcir ses positions dans les négociations. Si l'organisation terroriste n'a pas encore donné de réponse officielle, Yoav Gallant a annoncé dimanche après-midi qu'étant donné que le groupe terroriste s'orientait vers un rejet de l'accord, Israël se préparait à lancer l'opération à Rafah où il a promis de déloger les derniers bataillons du Hamas. Lundi matin, l'armée a effectivement envoyé des SMS aux réfugiés de la ville du Sud de Gaza pour qu'ils quittent la zone, en prévision d'une opération imminente.

Après l'effondrement des pourparlers et le départ de la délégation du Hamas du Caire dimanche soir, le chef de la CIA William Burns a décidé de s'envoler pour le Qatar pour tenter de sauver les négociations. Il devrait ensuite arriver en Israël ce lundi et rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef du Mossad David Barnea et d'autres hauts responsables.

Selon des sources citées par Reuters, les pourparlers sont bien "au bord de l'échec" - et Washington et Doha vont désormais exercer une "pression maximale" sur les parties pour qu'elles les poursuivent. Un haut responsable israélien a confirmé à i24NEWS que la perspective d'un accord s'éloignait et que les chances de succès se réduisaient. En conséquence, les États-Unis ont été informés pendant la nuit de la décision d'évacuer la population de Rafah.